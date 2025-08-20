Derby-Stimmung auf der Jahnkampfbahn

Wenn am Mittwochabend der CSC 03 Kassel auf den KSV Baunatal trifft, stehen beide Teams unter besonderen Vorzeichen. Während der Hessenliga-Aufsteiger aus Kassel nach drei Niederlagen dringend auf den ersten Punktgewinn hofft, will Baunatal seine solide Ausbeute von sechs Zählern ausbauen.

CSC-Offensivspieler Jon Mogge sieht das Derby als ideale Chance zur Wiedergutmachung: „Natürlich haben wir uns den Start ganz anders vorgestellt, aber ändern können wir es jetzt auch nicht mehr. Das Gute am Fußball ist, dass man oft nur an das letzte Spiel denkt. Da kommt die englische Woche mit dem Derby genau richtig – man muss sich sofort auf die nächste Aufgabe fokussieren.“ Entscheidend sei, dass die Mannschaft über die vollen 90 Minuten wach bleibt: „In der Hessenliga reicht es nicht, sich 45 Minuten zu quälen, man muss sich 90 Minuten voll reinhängen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir kein Fallobst sind und Charakter haben.“

Auf der Gegenseite erwartet Paul Kohlstädt ein Duell mit besonderer Brisanz – auch wenn die Tabelle derzeit ein klares Bild zeichnet. „Meiner Meinung nach haben wir am Mittwoch eines der schwersten Spiele vor der Brust. Nur weil der CSC bislang ohne Punkte dasteht, bedeutet das nicht, dass es ein einfaches Spiel für uns wird“, warnt der Mittelfeldspieler. Zwar sieht er Baunatal nach dem gelungenen Saisonstart in der Favoritenrolle, doch rechnet er mit einem hitzigen Abend: „Wir wissen, dass der CSC etwas gutzumachen hat. Für uns gilt es, alles auf dem Platz zu lassen, um weiterhin in der Liga zu punkten.“

Schon das letzte Aufeinandertreffen im Kreispokal hatte es in sich: Damals lag Baunatal mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch in einen 5:3-Sieg. Erinnerungen, die beiden Teams zusätzlichen Antrieb geben dürften – und die Vorfreude auf ein Derby unter Flutlicht nur steigern.