Derby-Stimmung am Sonntag von Peter Schildmann · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

Unsere Zweite bittet zum Tanz! Nach den intensiven Trainingseinheiten der letzten Wochen wird es endlich wieder ernst – zumindest so ernst, wie es in einem Freundschaftsspiel zugehen kann. Am kommenden Sonntag, den 15.02.2026, empfängt unsere II. Mannschaft die Nachbarn von SCE Rot-Weiß Bielefeld. Anstoß an der Königsbrügge ist um 15:00 Uhr.

Die Ausgangslage Ein echtes Bielefelder Duell steht an! Während die Vorbereitung traditionell eher schwere Beine verursacht, ist die Vorfreude auf das Derby gegen Rot-Weiß riesig. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Neuzugänge zu integrieren, taktische Kniffe unter Wettkampfbedingungen zu testen und sich den nötigen Feinschliff für die Rückrunde zu holen. Der Gegner: SCE Rot-Weiß Bielefeld Die Gäste vom SCE sind bekannt für ihr engagiertes Spiel und werden uns sicherlich nichts schenken. Auch wenn es "nur" ein Testspiel ist, wissen beide Teams, dass in einem Stadt-Duell immer eine Prise Prestige mitschwingt. Wir erwarten einen spielstarken Gegner, der uns defensiv fordern wird.