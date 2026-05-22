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Ligavorschau
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Derby SSV Dillenburg - Türkgücü mündet in Meistersause
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga endet die Saison mit dem Derby SSV Dillenburg - Türkgücü. Es könnte mehr Zuschauer anziehen als sonst, denn für die Gäste gibt es den Titelgewinn zu feiern +++
Dillenburg. Die Meisterfrage ist längst beantwortet, der sportliche Druck ist weitgehend raus – und trotzdem könnte es am Samstag (15 Uhr) im Sportzentrum voll werden. Wenn der Tabellenfünfte SSV Dillenburg in der Fußball-B-Liga Dillenburg zum Saisonabschluss Meister SSV Türkgücü Dillenburg empfängt, dann geht es weniger um die Tabelle als um den Rahmen. Türkgücü reist als Titelträger an, der SSV richtet seinen Saisonabschluss aus.