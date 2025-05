Derby, Spitzenspiel und Wiedersehen mit Ex-Club

Der Tabellenzweite (der nach der Saison in jedem Fall Aufstiegsspiele zur Bezirksliga bestreiten darf) empfängt den Dritten: Während die Meisterfrage in der Kreisliga A7 längst geklärt ist und die SG Berndorf als definitiver Aufsteiger feststeht, erreicht das Rennen um den Vizetitel seinen vorläufigen Höhepunkt. Samstag ab 19.30 Uhr empfängt die SG Kylltal in Birresborn die um einen Punkt und einen Platz schlechter postierte SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim.

Die Vorfreude auf dieses Derby ist in beiden Lagern groß, auch bei Kylltal-Co-Spielertrainer Daniel Bartsch, der am Mittwoch seinen 38. Geburtstag gefeiert hat: „Samstagabend, Flutlichtspiel. Kurz vor Saisonende kommt es zu einem Match, in dem es für beide Mannschaften um sehr viel geht. Das sind Spiele, auf die man sich als Fußballer einfach nur freuen kann.“

Für den seit der Winterpause amtierenden Trainer der Vereinigten aus Birresborn, Büscheich, Gerolstein und Pelm ist es auch ein Wiedersehen mit einem seiner Ex-Clubs: Thomas Mayer coachte die Weinsheimer in der Saison 2019/20, erklärte dann aber nach bescheidenen fünf Punkten aus acht Partien seinen Rücktritt. „Wir sind damals nicht im Bösen auseinander. Mittlerweile ist es ja schon eine Weile her, dass ich dort tätig war. Von daher ist es jetzt kein besonderes Spiel mehr für mich“, bekennt Mayer, der ähnlich wie sein mitspielender Assistent kürzlich seinen Ehrentag hatte und am Sonntag 48 Jahre alt wurde.