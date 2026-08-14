Derby-Spieltag in der "Ost" - Osterhofen hat die Personalseuche

Die SpVgg GW Deggendorf um Abwehrchef Alexander Sperl möchte beim FC Künzing ihren Aufwärtstrend fortsetzen – Foto: Charly Becherer

FC Künzing - SpVgg GW Deggendorf, TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Waldkirchen, FC Salzweg - SV Hutthurm, SpVgg Plattling - SpVgg Osterhofen & SV Bischofsmais - SpVgg Ruhmannsfelden - die sechste Runde der Bezirksliga Ost hat alles im Angebot, was die Herzen der Fans höher schlägen lässt. Außerdem hat der immer noch verlustpunktfreie Spitzenreiter TSV Karpfham den TSV Grafenau zu Gast.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "In Deggendorf war das Spiel deutlich enger als es die 0:3-Niederlage vermuten lässt. Wir müssen es schnellstmöglich schaffen, unsere Möglichkeiten wieder wesentlich effektiver zu nutzen, dann werden wir auch wieder konstant punkten. Im Derby gegen Waldkirchen wollen wir damit anfangen."





Personalien: Hinter Jonas Rasshofer und Luca Büchler stehen noch Fragezeichen. Ansonsten müssen nur die Langzeitverletzten passen.



Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Gegen Waldkirchen heißt es wieder Derbytime. Das wird auswärts in Oberdiendorf alles andere als normal. Wir müssen wieder über 90 Minuten alles abrufen, um etwas mitnehmen zu können. Deandorf hat eine super Offensive, die wir in Schach halten müssen. Wir haben noch eine Rechnung offen und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."





Personalien: Bis auf Tim Hilgart können die Gäste in Bestbesetzung antreten.

Heute, 18:30 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 18:30 PUSH





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Wir freuen uns aufs Landkreis-Derby gegen den amtierenden Vizemeister, bei dem Manager Andreas Schäfer in den öetzten Jahre ein sehr gutes Gerüst zusammengestellt hat. Mit Groll, Sperl, Eckl, Matic und Artemuk hat unser Gegner eine überragende Achse. Wir können aber durchaus mit breiter Brust antreten, wollen die Initiative ergreifen und daheim punkten." Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Wir freuen uns aufs Landkreis-Derby gegen den amtierenden Vizemeister, bei dem Manager Andreas Schäfer in den öetzten Jahre ein sehr gutes Gerüst zusammengestellt hat. Mit Groll, Sperl, Eckl, Matic und Artemuk hat unser Gegner eine überragende Achse. Wir können aber durchaus mit breiter Brust antreten, wollen die Initiative ergreifen und daheim punkten." Personalien: Nicht auflaufen können Maximilian Tiefenbrunner, Simon Kröninger, Jakob Schönhofer, Simon Göde und Tim Sporrer.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Künzing ist nach wie vor eine gute Bezirksliga-Mannschaft, die einen überragenden Torjäger in ihren Reihen hat. Wir wollen nicht leer ausgehen, werden dafür aber eine konzentrierte und engagierte Leistung brauchen."



Personalien: Luca Frank wird wohl erneut pausieren müssen, Arian Spahiu hat sich in den Urlaub verabschiedet. Der zuletzt fehlende Stammtorhüter Lukas Groll steht wieder parat.







Morgen, 14:00 Uhr FC Salzweg Salzweg SV Hutthurm Hutthurm 14:00 live PUSH





Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Nach einer unnötigen Niederlage in Erlau wollen und müssen wir sehr schnell wieder in die Spur kommen und uns vor allem im Verteidigungsverhalten deutlich verbessern. Trotz arger personeller Engpässe streben wir an unserem Festwochenende drei Punkte an." Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Nach einer unnötigen Niederlage in Erlau wollen und müssen wir sehr schnell wieder in die Spur kommen und uns vor allem im Verteidigungsverhalten deutlich verbessern. Trotz arger personeller Engpässe streben wir an unserem Festwochenende drei Punkte an." Personalien: Nicht einsatzbereit sind Paul Stögbauer, Justin Fredl, Drin Rexhaj, Johannes Kuffner, Drin Miftari, Niklas Mautner, Niklas Schröder, Orian Sadiki, Severin Muthmann und Aziz Qureshi.



Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Trotz der am Ende verdienten 0:5-Heimniederlage gegen Karpfham war nicht alles schlecht. Wir haben die Fehler aus dem Spiel aufgearbeitet und wollen das Positive daraus mitnehmen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass uns mit Salzweg keineswegs eine einfachere Aufgabe erwartet – im Gegenteil. Salzweg ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit vielen sehr guten Individualisten agiert und ein flaches Aufbauspiel bevorzugt. Wir müssen daher von Beginn an konzentriert sein, unsere Fehler minimieren und als Mannschaft geschlossen auftreten." Personalien: Dustin Lippert, Johannes Krückl und Johannes Hofbauer kehren in den Kader zurück. Jonas Frank, Julian Liebenow und Christiph Kinateder fallen aus. Ob es bei Johannes Knon geht, ist noch fraglich.





Der SV Garham um Goalgetter Niklas Zankl erhofft sich gegen den FC Obernzell-Erlau einen Heimdreier – Foto: Karl-Heinz Hönl





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach Ruhmannsfelden erwartet uns mit Obernzell eine extrem fitte und zweikampfstarke Mannschaft, die mit Huber und Wiesmaier spielerisch auch an Qualität gewonnen haben. Wir wollen aber alles daran setzen, den ersten Heimdreier in dieser Saison einzufahren. Darum gilt es, an die gezeigten Leistungen anzuknüpfen, defensiv konsequenter zu verteidigen und vorm Tor kaltschnäuziger zu sein."



Personalien: Nur Justin Freundorfer und Mario Gotzler müssen ersetzt werden.







Fabian Wiesmaier (Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Mit dem bisherigen Start sind wir alle sehr zufrieden, zumal die Mannschaft super mitzieht. Wir wissen den Gegner einzuschätzen, wollen aber die positive Stimmung hochhalten und etwas Zählbares aus Garham mitnehmen."



Personalien: Fabian Wiesmaier ist im Urlaub und Fabian Pfeil verletzt. Der Einsatz von Kevin Haidinger steht auf der Kippe. Jonas Wandl ist wieder einsatzbereit.







Morgen, 16:00 Uhr TSV Karpfham Karpfham TSV Grafenau Grafenau 16:00 live PUSH





Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen einen richtig guten Gegner mit viel Erfahrung und Qualität. Zuhause werden wir wieder alles versuchen, um die nächsten Punkte zu holen."



Personalien: Im Lager des Leaders hofft man, dass Patrick Zierer in den Kader zurückkehrt. Ansonsten bleibt alles beim Alten.





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Wir fahren zum ungeschlagenen Tabellenführer, der einen perfekten Start hingelegt hat. Wir reisen mit Respekt nach Karpfham, wollen dort aber zeigen, was wir können, uns nicht verstecken und auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren." Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen einen richtig guten Gegner mit viel Erfahrung und Qualität. Zuhause werden wir wieder alles versuchen, um die nächsten Punkte zu holen."Personalien: Im Lager des Leaders hofft man, dass Patrick Zierer in den Kader zurückkehrt. Ansonsten bleibt alles beim Alten.Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Wir fahren zum ungeschlagenen Tabellenführer, der einen perfekten Start hingelegt hat. Wir reisen mit Respekt nach Karpfham, wollen dort aber zeigen, was wir können, uns nicht verstecken und auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien: Sebastian Kölbl, Simon Müller und Tim Wegerbauer können nicht mitwirken.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling SpVgg Osterhofen Osterhofen 16:00 PUSH





Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Mit der SpVgg Osterhofen wartet am Wochenende eine richtig schwere Aufgabe auf uns. Unser Gegner ist in der vergangenen Saison souverän Meister geworden und auch gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft verfügt über viel individuelle Qualität und mit einigen bekannten Gesichtern bekommt das Derby natürlich noch einmal einen besonderen Reiz - wir hoffen natürlich auch auf schöne Zuschauerkulisse. Ziel ist es etwas Zählbares in Plattling zu behalten."



Personalien: Maximilian Brandl, Samed Arguc, Karl Janka, Benedikt Geisberger und Michael Steiger müssen ersetzt werden. Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Mit der SpVgg Osterhofen wartet am Wochenende eine richtig schwere Aufgabe auf uns. Unser Gegner ist in der vergangenen Saison souverän Meister geworden und auch gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft verfügt über viel individuelle Qualität und mit einigen bekannten Gesichtern bekommt das Derby natürlich noch einmal einen besonderen Reiz - wir hoffen natürlich auch auf schöne Zuschauerkulisse. Ziel ist es etwas Zählbares in Plattling zu behalten."Personalien: Maximilian Brandl, Samed Arguc, Karl Janka, Benedikt Geisberger und Michael Steiger müssen ersetzt werden.





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Beim Spiel in Mauth hätten sich die Jungs einen Sieg verdient gehabt. Zum Derby gegen Plattling gibt es nur die Frage, ob wir elf einsatzfähige Spieler aufbieten können. Ich bin schon lange im Geschäft, so eine Verletztenmisere hatte ich noch nie. Aber es hilft nichts, diejenigen die noch fit sind, geben ihr Bestes."



Personalien: Adrianos Biller, Matthias Lazar, Sebastian Benesch, Maximilian Schramm, Dominik Hanninger, Arben Ismaljaj und Luka Mayerhofer sind definitiv nicht dabei. Zudem gibt es eine Reihe weiterer Unklarheiten.





Der SV Bischofsmais fordert zum Heimatfest-Derby die SpVgg Ruhmannsfelden heraus – Foto: Harry Rindler











Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Die letzten Spiele gegen die Spitzenteams Deggendorf und Waldkirchen haben wir jeweils eine sehr gute Halbzeit gezeigt und waren immer lange auf Augenhöhe - leider hat es aber nicht für Punkte gereicht. Gegen Ruhmannsfelden wird es wieder ähnlich werden. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Match wieder so gut mithalten können. Die Gäste sind ein Spitzenteam und wir der Außenseiter. Klar ist aber auch, dass wir auch langsam wieder punkten müssen. ie Jungs haben zuletzt top trainiert und sind zum Heimatfest immer top motiviert. Im Rahmen dieses Events hoffen wir natürlich auf eine gute Kulisse, ein spannendes Match und auf Punkte."



Personalien: Matthias Krampfl, Robin Zellner und Marco Mader werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach der verdienten Punkteteilung gegen Garham konnten wir diese Woche endlich ein bisschen durchschnaufen und uns gezielt auf das Derby in Bischofsmais vorbereiten. Letzte Saison konnten wir uns lediglich ein mageres Pünktchen erspielen und das wollen wir dieses Jahr besser machen. Dazu müssen wir die starke Offensive in den Griff bekommen und unsere Chancen besser zu Ende spielen.



Personalien: Nicht dabei sind Marcel Steinbauer, Alexander Kitzke, Jonas Achatz, Felix Brunner und Jonas Englmeier.





