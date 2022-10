Derby-Spektakel in Gera - Preußen ärgern Struth zur Kirmes Wir schauen auf die Duelle der Thüringenliga.

Weida feiert einen klaren Heimsieg gegen Sondershausen und rangiert damit auf Platz sechs der Tabelle. Pohland, der gleich zweimal per Kopf traf, und Urban (6. Saisontor) sorgten für die Treffer der Gastgeber.

Nach sechs Spielen ohne Sieg gelingt dem FSV Martinroda wieder ein Dreier. Man of the Match war ganz sicher Benjamin Hertel, der an diesem Tag alle Treffer erzielte. Nur die Halbzeit verhinderte einen lupenreinen Hattrick.