Derby-Spektakel endet mit 4:3-Heimsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem packenden und torreichen Derby setzte sich der SCR am Ende mit 4:3 (2:2) gegen Niederbachem II durch und durfte sich über einen verdienten Heimsieg freuen. Die Zuschauer bekamen von Beginn an eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen und Offensivaktionen auf beiden Seiten geboten.
Der SCR erwischte den besseren Start und ging in der 10. Minute durch P. Pietrek mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 23. Minute durch D. Kruse zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause nahm das Derby noch einmal richtig Fahrt auf: F. Sylaj brachte den SCR in der 40. Minute erneut in Front, doch nur drei Minuten später war es wieder D. Kruse, der zum 2:2-Halbzeitstand traf.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und umkämpft. In der 60. Minute sorgte H. Göksu mit dem 3:2 für die erneute Führung des SCR. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 81. Minute durch J. Cronenberg auf 4:2. Als viele bereits mit der Entscheidung rechneten, verkürzte E. Bouakran in der 90. Minute noch einmal auf 4:3 und machte die Schlussphase spannend.
Am Ende verteidigte der SCR den Vorsprung mit großem Einsatz und sicherte sich einen hart erarbeiteten, aber verdienten Derby-Erfolg.