Derby-Spektakel endet mit 4:3-Heimsieg

Der SCR erwischte den besseren Start und ging in der 10. Minute durch P. Pietrek mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 23. Minute durch D. Kruse zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause nahm das Derby noch einmal richtig Fahrt auf: F. Sylaj brachte den SCR in der 40. Minute erneut in Front, doch nur drei Minuten später war es wieder D. Kruse, der zum 2:2-Halbzeitstand traf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und umkämpft. In der 60. Minute sorgte H. Göksu mit dem 3:2 für die erneute Führung des SCR. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 81. Minute durch J. Cronenberg auf 4:2. Als viele bereits mit der Entscheidung rechneten, verkürzte E. Bouakran in der 90. Minute noch einmal auf 4:3 und machte die Schlussphase spannend.