Derby-Sieger - Titelverteidiger - Spitzenreiter weiter

Dabei gewann der ausnahmsweise von Co-Trainer Kai Schönhoff gecoachte Titelverteidiger VFL Kloster Oesede durch einen Treffer von Johann Kuckmeyer nach einer Stunde Spielzeit gegen den Ligakonkurrenten RW Sutthausen mit 1:0. Im Kreisligaderby siegte der TSV Wallenhorst durch einen viel umjubelten späten Treffer von Erik Heitert mit 1:0 bei BW Hollage II. In einen weiteren Ligavergleich gewann der TUS Bad Essen mit 2:1 durch einen Last-Minute-Treffer von Maximillian Rust gegen die SG Voltlage. Der TUS Bersenbrück II drehte einen frühen 0:1-Rückstand gegen BW Merzen und gewann durch Tore von Lan-Louis Knop und und einem späten Treffer durch Lennart Westerkamp mit 2:1 Toren. Der verlustpunktfreie Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter gewann in einem sehr umkämpften Spiel durch Tore von Niklas Meinders und Vladimir Titievskiy mit 2:0 bei Spvg Gaste-Hasbergen aus der 1. Kreisklasse. Mit 11:10 nach Elfmeterschiessen setzte sich der Osnabrücker Traditionsverein SV Eintracht im Liga-Duell beim SV Viktoria Gmhütte II durch. Der ambitionierte Aufsteiger in die 1. Kreisklasse FC Sandzak gewann gegen den Kreisligaabsteiger SV Rasensport am Ende deutlich mit 3:0 Toren.

Nach der unglücklichen Niederlage beim VFL Kloster Oesede gab uns Dominik Witte von RW Sutthausen noch folgendes Statement:

"Insgesamt eine richtig ärgerliche Niederlage heute. Wir waren gut im Spiel und müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit werden wir dann dafür bestraft und laufen dem Rückstand hinterher. Wir versuchen dann nochmal alles, aber leider ohne Erfolg. Am Freitag geht’s schon weiter und da müssen wir an die Leistung anknüpfen. Glückwunsch an Kloster."