Derby-Sieger - Titelverteidiger - Spitzenreiter weiter

Am Mittwochabend fand die dritte Runde im Kreispokal statt.
Dabei gewann der ausnahmsweise von Co-Trainer Kai Schönhoff gecoachte Titelverteidiger VFL Kloster Oesede durch einen Treffer von Johann Kuckmeyer nach einer Stunde Spielzeit gegen den Ligakonkurrenten RW Sutthausen mit 1:0. Im Kreisligaderby siegte der TSV Wallenhorst durch einen viel umjubelten späten Treffer von Erik Heitert mit 1:0 bei BW Hollage II. In einen weiteren Ligavergleich gewann der TUS Bad Essen mit 2:1 durch einen Last-Minute-Treffer von Maximillian Rust gegen die SG Voltlage. Der TUS Bersenbrück II drehte einen frühen 0:1-Rückstand gegen BW Merzen und gewann durch Tore von Lan-Louis Knop und und einem späten Treffer durch Lennart Westerkamp mit 2:1 Toren. Der verlustpunktfreie Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter gewann in einem sehr umkämpften Spiel durch Tore von Niklas Meinders und Vladimir Titievskiy mit 2:0 bei Spvg Gaste-Hasbergen aus der 1. Kreisklasse. Mit 11:10 nach Elfmeterschiessen setzte sich der Osnabrücker Traditionsverein SV Eintracht im Liga-Duell beim SV Viktoria Gmhütte II durch. Der ambitionierte Aufsteiger in die 1. Kreisklasse FC Sandzak gewann gegen den Kreisligaabsteiger SV Rasensport am Ende deutlich mit 3:0 Toren.