Derby Sieger der zweiten Mannschaft!

Fichtes Reserve von Beginn an das bessere Team und mit guten Tormöglichkeiten aber die Zielgenauigkeit im Abschluss fehlte noch. Bis zur Pause hätte man locker 2-3 Buden machen können/müssen. Kolkwitz mit einem gefährlichen Freistoß in Hälfte eins aber Brehmer im Kunersdorfer Kasten konnte zur Ecke abwehren. Zur Pause „nur“ Null zu Null.

Im zweiten Durchgang dann der große Auftritt der „Fichte Mücke“ (Spitzname von Grüß). In der Vorwoche traf er dreifach diesmal „nur“ zweifach und das innerhalb von 8 Spielminuten. Fichte führte nach einer reichlichen Stunde locker mit 2 Toren. Chancen zum Ausbau der Führung weiter vorhanden. Aber der Schlendrian schlich sich ein. 10 Minuten vor Ende der Kolkwitzer Anschlusstreffer durch da Silva. Kunersdorf machte es in den letzten Minuten noch unnötig spannend. Am Ende wurde ein verdienter Derby-Sieg gefeiert.

Sport-frei