Derby-Sieger BW Hollage

BW Hollage gewann der Nachbarschaftsderby in der Bezirksliga mit 2:1 gegen SF Lechtingen.
BW Hollage war von Beginn an das deutlich tonangebende Team und erzielte bereits in der fünften Spielminute durch ein Traumtor von Doppeltorschütze Torben Lübben die 1:0-Führung. Mit seinem viel umjubelten zweiten Treffer nach einer Stunde Spielzeit machte Torben Lübben bereits früh den Deckel auf die Partie. Der Anschlußtreffer von Lennart Meyer in der Schlußminute für die offensiv nur wenig zur Entfaltung gekommenen Gäste fiel zu spät. Am Ende ein verdienter Sieg für BW Hollage.
Mit zwei Toren zum Derby-Held - Torben Lübben - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir gehen verdient mit 2:0 in Führung und haben bis zur 90. Minute keinen einzigen Torschuss zugelassen. Mit dem Gegentor machen wir es dann nochmal unnötig spannend. Am Ende ein hochverdienter Sieg, der höher hätte ausfallen müssen,“ lautet das Statement von Trainer Lukas Reineke (BW Hollage).
Freute sich um den Derbysieger - Coach Lukas Reineke - – Foto: Fupa
"Für ein Derby war das heute zu wenig. Bei den Gegentoren agieren wir sehr naiv. Auch wenn wir in der letzten Aktion des Spiels die große Chance auf den Ausgleich haben, ist die Niederlage verdient,“ sagte und Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) nach dem Spiel.
Trainer Mirko Schleibaum - SF Lechtigen - – Foto: Fupa
Wie gehts weiter?
Am Sonntag den 05. Oktober spielt die Mannschaft von Trainer Mirko Schleibaum im Topspiel um 14.00 Uhr gegen den Spitzenreiter TSV Venne.
BW Hollage reist am 05.10.2025 um 15.00 Uhr zum SC Melle 03 II.