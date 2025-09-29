Derby-Sieger BW Hollage

"Für ein Derby war das heute zu wenig. Bei den Gegentoren agieren wir sehr naiv. Auch wenn wir in der letzten Aktion des Spiels die große Chance auf den Ausgleich haben, ist die Niederlage verdient,“ sagte und Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) nach dem Spiel.

Trainer Mirko Schleibaum - SF Lechtigen - – Foto: Fupa

Wie gehts weiter?

Am Sonntag den 05. Oktober spielt die Mannschaft von Trainer Mirko Schleibaum im Topspiel um 14.00 Uhr gegen den Spitzenreiter TSV Venne.

BW Hollage reist am 05.10.2025 um 15.00 Uhr zum SC Melle 03 II.