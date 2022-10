Derby Sieger!!!

Am 9. Spieltag musste Fichte beim lang ersehnten Gemeindederby in Kolkwitz Farbe bekennen. Beide Mannschaften im Umbruch stehend und in der unteren Tabellenhälfte platziert. Beide Mannschaften am vorherigen Spieltag mit einem Sieg und keiner der beiden Kontrahenten wollte natürlich das Prestige Duell verlieren.

Bei bestem Fußballwetter fanden 381 zahlende Zuschauer den Weg nach Kolkwitz. Geboten wurde aber auf dem Rasen eher eine durchschnittliche Landesklassenpartie. So richtig wollte keine Derby Stimmung aufkommen. Viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab und mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Kunersdorf optisch leicht überlegen. Echte Torchancen eher Mangelware. 36. Spielminute – Kolkwitz spielt steil auf Werner in die Spitze. Das Laufduell endet im Fichte Strafraum mit einer „Grätsche“ von Fichtes Beyer an Werner (aus meiner Sicht spielt Beyer erst den Ball und dann den Gegner) der Schiri entscheidet aber auf Foul und Strafstoß. 37. Minute – Jähne versenkt den Ball mittig im Fichte Kasten. Der Jubel bei den Kolkwitzer war groß! Womöglich zu groß und zu lang!!!??? Fichte vom Anstoß weg mit Jan Gulbing über die linke Seite der Ball kam dann zentral zu Kunkel und der flach aus ca. 16m abziehend traf unten links. Der Kolkwitzer Schlussmann Blumberg ohne jegliche Reaktion. Zur Pause wurden dann die Seiten mit einem 1:1 Unentschieden gewechselt. Zweiter Spielabschnitt Fichte nun zielstrebiger. Nach einer Stunde dann die Kunersdorfer Führung durch Jan Gulbing. Kolkwitz versuchte zwar nun noch einmal nach vorn etwas zu bewegen, aber zu harmlos war das Angriffsspiel der Gastgeber. Fichte konnte eigentlich ohne große Mühe das 1:2 über die Zeit „schaukeln“.