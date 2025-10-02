Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Derby-Sieg über SV Elversberg
1. FC Saarbrücken: U15 setzt sich im Mittwoch -Spiwl klar durch
Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat sich am Mittwoch im Heimspiel mit 6:1 gegen die SV Elversberg durchgesetzt und ist in der Regionalliga-Tabelle weiter Dritter.
Mit dem 6:1 (4:1)-Ferbysieg über die SV Elversberghat die con Jonathan Leibrock trainierte U15des 1. FC Saarbrücken am Mittwoch ihren dritten Tabellenrang in der Regionalliga Südwest behauptet.