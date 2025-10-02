 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines

Derby-Sieg über SV Elversberg

1. FC Saarbrücken: U15 setzt sich im Mittwoch -Spiwl klar durch

Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat sich am Mittwoch im Heimspiel mit 6:1 gegen die SV Elversberg durchgesetzt und ist in der Regionalliga-Tabelle weiter Dritter.

Mit dem 6:1 (4:1)-Ferbysieg über die SV Elversberghat die con Jonathan Leibrock trainierte U15des 1. FC Saarbrücken am Mittwoch ihren dritten Tabellenrang in der Regionalliga Südwest behauptet.

Aufrufe: 02.10.2025, 11:43 Uhr
Horst FriedAutor