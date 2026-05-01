Derby-Sieg "made in Italy"

– Foto: Sport-Union Neckarsulm

Spät, als das Flutlicht bereits seine Dienste leistete, starte die Sport-Union in den "notte italiana"- Modus.

Ja, es war ein hartes Stück Arbeit, und "ja", unser Lokalkonkurrent von der Krummen Ebene hätte zu diesem Zeitpunkt längst in Führung liegen können, wenn nicht gar "müssen".

Dank einer kongenialen Italo-Symbiose aus perfekt getimter Trianni-Flanke und ebenso fulminantem Romano- Kopfball konnte die Pichterich-Elf in Minute 70 - spät, aber nicht zu spät - doch noch die Weichen auf Sieg stellen.

Denn bei mindestens zwei hochkarätigen und zwei weiteren vielversprechenden Torchancen lag die nicht unverdiente Gästeführung gleich mehrmals im Bereich des Möglichen.

Gleich zweimal landete der Ball am Pfosten oder aber der erneut aufmerksame SUN- Keeper Dominik Sevcik war zur Stelle. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass sich die Marche- Elf für den Sieg keineswegs schämen muss. Denn in einem über etwa einer Stunde ausgeglichen und jederzeit fairen Derby war es schließlich die Heimelf, die in der letzten halben Stunde eindeutig die Kontrolle und Dominanz innehatte.

Für die endgültige Entscheidung sorgte Mattia Trianni mit einer feinen Einzelleistung fünf Minuten vor dem Spielende- und perfekt war sie, die "Italienische Nacht" im Pichterich.

Trotz der Niederlage konnte die Elf von Spielertrainer Marcel Gerstle, einem unserer Highlight- Spieler vergangener Tage, hoch erhobenen Hauptes nach Spielende den Platz verlassen. Verein, Mannschaft und Fans haben in Neckarsulm ein beeindruckend positives Bild hinterlassen.

Ja, wir werden sie vermissen, die SGM Krumme Ebene am Neckar.