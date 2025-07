Derby-Sieg: Kirchheim dreht Spiel gegen Dornach

Kirchheim/Dornach – Der Aufsteiger war nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Schwabing mit mächtig Rückenwind in die Partie gegangen und wirkte anfangs deutlich gelöster als der Gastgeber, der allerdings die ersten dicken Chancen hatte: In der 15. Minute war Marco Flohrs bereits an Dominik Bertic vorbei, als er den Ball aus 13 Metern über den Kasten setzte, ehe er wenig später dem SVD-Keeper nach einem zu kurz abgewehrten Eckstoß genau in die Arme schoss (17.).

Dornachs kurze Pässe gegen Kirchheims lange Bälle