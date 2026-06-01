Derby-Sieg in der Nachspielzeit – VfB 03 bleibt Spitzenreiter

Hilden feiert einen späten Sieg – Foto: Marcel Eichholz

VfB 03 Hilden – 1. FC Monheim 1:0 (0:0). Bereits eine Stunde vor dem Anpfiff der Oberliga-Begegnung schallten die ersten Schlachtrufe durch die Hildener Innenstadt. „V – V – VfB“ skandierten einige Fans auf dem Weg zur Anlage an der Hoffeldstraße. Dort war der Auftrieb dann riesig. Eine 20 Meter lange Schlange an der Tageskasse zeugte vom großen Interesse am letzten Heimspiel des VfB 03 in dieser Saison. Letztlich säumten rund 1500 Zuschauer den Kunstrasenplatz.

Weniger zufrieden und eher reserviert kommentierte Dennis Ruess das Geschehen auf dem Feld. „Wer das Tor macht, hat die drei Punkte vielleicht auch verdient. Die 50:50-Entscheidungen lagen zum Großteil nicht bei uns. Mehr möchte ich aber gar nicht sagen, denn sonst vergesse ich irgendwann meine Kinderstube“, erklärte der Monheimer Trainer. Dessen Mannschaft steht zwar aktuell auf einem sicheren Tabellenplatz, bleibt durch die späte Niederlage in Hilden jedoch im Abstiegskampf, da gleich drei Verfolger noch im Nacken sitzen.

Eine grandiose Kulisse auf der kleinen Anlage, die aber die Gastgeber anfangs eher zu lähmen schien. Erst in der letzten Viertelstunde der Partie drehten die Hildener richtig auf und ernteten als Lohn den Siegtreffer durch Etienne Feese in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Eine mega Kulisse – das hat heute richtig Spaß gemacht“, befand Tim Schneider später und lobte die Arbeit der Ehrenamtler: „Wir haben viel Aufwand betrieben, um so viele Leute hierhin zu bekommen.“ In seiner Spielanalyse stellte er fest: „Mannschaft und Trainerteam waren gut auf Monheim eingestellt. Das Hinspiel war nicht so klar, wie es das Ergebnis zeigt. Es war nicht so einfach unsere Linie zu finden. Ein Riesenkompliment an die Restverteidigung, die die schnellen Aleksandar Bojkovski und Kameron Blaise im Griff halten konnte. Als klar war, dass wir gewinnen mussten, war es eine große Willensleistung, für die ich Danke sage.“

Der VfB 03 verteidigte hingegen mit seinem Kraftakt die Oberliga-Spitze vor Ratingen 04/19. Der Lokalrivale besiegte zwar die abstiegsgefährdete DJK Adler Frintrop mit 3:1, hat aber weiterhin einen Punkt Rückstand auf die ebenfalls erfolgreichen Hildener. Damit spitzt sich der Kampf um den Regionalliga-Aufstieg auf den letzten Spieltag zu. 04/19 tritt dann beim 1. FC Monheim an, der VfB 03 beim Tabellenfünften SC St. Tönis.

Im letzten Heimspiel zeigte die Mannschaft von Tim Schneider eher eine durchwachsene Leistung. Die besten Szenen in der ersten Halbzeit hatten zweifellos die Monheimer. So klärte Fabian zur Linden im letzten Moment im Strafraum gegen Blaise (20.), wenig später Lukas Lier gegen Isaac Kang (25.). Auf der anderen Seite verpuffte eine Ecke von Nick Sangl wirkungslos. Den Schuss von Lier hielt Keeper Luca Fenzl fest (31.).

Turbulente Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff erarbeiteten sich die Monheimer ein deutliches Übergewicht, allein die Chancenverwertung ließ bei Trainer Ruess die Haare zu Berge stehen. Tom Hirsch (48.) schoss ebenso wie Blaise (50.) links am Hildener Kasten vorbei. Dann hatte Hirsch an der Strafraumgrenze freie Bahn, setzte den Ball aber neben den rechten Pfosten (58.). Die beste Möglichkeit des VfB 03 verzeichnete Mohamed Cissé, der sich geschickt im Sechszehner einrollte, doch ein Verteidiger schlug den Ball noch weg (57.). Ein Freistoß von Phil Zimmermann blieb im Gewühl vor dem FCM-Gehäuse stecken (60.).

Als Kai Schneider an der Torauslinie Len Heinson nur mit einem Foul stoppen konnte, zeigte Schiedsrichter Marten Kauels auf den Elfmeterpunkt. Die VfB 03-Fans waren in Ekstase, die Monheimer Spieler protestierten vehement. Und weil auch Keeper Fenzl einige Zeit brauchte, bevor er regelkonform auf der Linie stand, schritt Nick Sangl erst mit einiger Verzögerung zur Ausführung und scheiterte letztlich mit seinem Schuss ins linke untere Eck am Gäste-Keeper.

In der Folge zogen die Monheimer alle Register der Negativ-Klaviatur, um das 0:0 über die Zeit zu retten. Dann scheiterte der VfB 03 an der vielbeinigen Abwehr der Gäste (77.) und klagte, als der Unparteiische ein vermeintliches Handspiel von Tom Meurer nach einem strammen Sangl-Schuss wieder zurücknahm (79.). Betreuer Frank Rekauzke handelte sich in dieser Szene die rote Karte ein. Minutenlang wurde der auch am Kopf getroffene Meurer behandelt. In der Nachspielzeit brannte es erneut lichterloh im Gäste-Strafraum – letztlich schob Feese den Ball über die Linie. Nun lagen bei Monheims Co-Trainer Tom Mages die Nerven blank, und erneut zückte Kauels die rote Karte. Der Schlusspunkt unter eine turbulente Partie.