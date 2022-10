Unglücksrabe in der Nachspielzeit: Phillip Roy schoss sich an die Hand und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. – Foto: Thomas Gorlt

Derby-Sieg in der Nachspielzeit verschenkt Nach dem 1:1 in Saalfeld musste Weida zum zweiten Mal in der Saison in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen und verschenkte somit zwei sichergeglaubte Punkte-

Die Penzel-Elf fällt mit dem 1:1 auf Rang 5 zurück, Westvororte gab die Rote Laterne nach Geratal ab und hatte sich den Punkt nach einer engagierten Leistung redlich verdient... BERICHT von Volker Georgius // FC Thüringen Weida

Von der Weidaer Favoritenrolle war im Derby gegen den TSV Gera-Westvororte in der 1. Halbzeit nicht viel zu sehen. Der Gast spielte mutig nach vorn und hatte bei einem Freistoß von Bosse Struz die erste Möglichkeit. Haase wehrte mit Mühe ab und Struz versuchte es in der gleichen Minute noch einmal, schoss aber vorbei. Bei Weida lief im Spiel nach vorn nichts zusammen. Aber die Hausherren hatten Glück, als Gästetorwart Tämmler Tom Eichberger im Herauslaufen vehement von den Beinen holte. Den Elfmeter verwandelte Weidas Kapitän Julius Grabs mit etwas Glück zur 1:0-Führung. Einen Heber von Lenny Schumann musste Christoph Haase entschärfen. Auf der anderen Seite kam Max Wetzel bei einer Roy- cke am langen Pfosten nicht zum Abschluss. So ging Weida trotz schwachem Spiel mit einer Führung in die Kabinen.