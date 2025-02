FC Schwaig gegen VfB Forstinning – Foto: Christian Riedel

Derby-Sieg im Elfmeterschießen: Schwaig schlägt VfB im Pokal

Die Sportfreunde Schwaig eröffnen das Fußballjahr mit einem Pokalerfolg in Forstinning.

Die Generalprobe ist geglückt: In der 2. Qualifikationsrunde zum Toto-Pokal 25/26 hat sich Landesliga-Primus Schwaig bei Ligakonkurrent VfB Forstinning mit 5:4 (1:1) im Elfmeterschießen durchgesetzt. Die Schwaiger mussten am Freitag aufgrund des unbespielbaren FCS-Geläufs das Heimrecht tauschen und auf den Kunstrasen in Forstinning ausweichen. So., 23.02.2025, 13:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig VfB Forstinning Forstinning 5 n.E. 4 Abpfiff

Gleich nach zwei Minuten der erste Aufreger: Nach einem Pass von Raffi Ascher wurde Leon Roth kurz vor dem Strafraum gelegt. Schiedsrichter Luca Schultze bewertete das Foul nicht als Notbremse. Schwaig startete besser ins Spiel, das aber kippte in der 24. Minute. Auf Zuspiel von Dzemo Sefidanoski sorgte Forstinnings Said Magomedov für das 1:0. Wenig später vergab Mohamad Awata per Kopf die Chance für die Gastgeber auf 2:0 nachzulegen. Schwaig steigerte sich wieder. In der 34. Minute schickte Tim Schels den Kollegen Felix Günzel auf die Reise. Der zielte knapp übers Kreuzeck. Aber nur zwei Minuten später war der FCS wieder im Spiel. Nach einem abgeblockten Versuch von Ascher setzte Schels aus knapp 13 Metern nach und erzielte den Ausgleich. Die Gäste waren nun am Drücker und hatten Pech, als Joshua Steindorf und Roth nacheinander nur das Alu trafen.