Derby-Sieg: Haselünne schlägt Eltern mit 4:2

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Der Haselünner SV hat sich im Derby gegen den SV Eltern trotz des bereits feststehenden Abstiegs noch einmal mit einer starken Leistung präsentiert und einen verdienten 4:2-Heimsieg gefeiert. In einer unterhaltsamen Partie zeigte der HSV vor allem offensiv viel Spielfreude und antwortete auf Rückschläge jeweils prompt.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits in der Anfangsphase traf Nico Gudewill zwar ins Netz, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. In der 27. Minute brachte Hendrik Lüllmann den HSV dann per Foulelfmeter verdient mit 1:0 in Führung.
Haselünne blieb die aktivere Mannschaft und sorgte weiter für Gefahr. Fabio Coroneo scheiterte nach einer Flanke von Lüllmann nur knapp mit einem Fallrückzieher. Kurz vor der Pause wurde es dann turbulent: Julian Egbers gelang in der 43. Minute zunächst der Ausgleich für Eltern. Doch die Antwort des HSV ließ keine Minute auf sich warten. Nach Vorlage von Lüllmann traf Fabio Coroneo direkt im Gegenzug zum 2:1.
HSV zieht nach der Pause davon
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haselünne zielstrebig. Maurice Gerdelmann erhöhte in der 53. Minute auf 3:1, ehe Nico Gudewill nach Vorlage von Coroneo das 4:1 nachlegte.
Der SV Eltern gab sich im Derby zwar nicht auf, kam durch Jannis Schnebeck in der 77. Minute noch einmal auf 4:2 heran, doch mehr ließ der HSV nicht mehr zu. Für Schnebeck war es bereits der 19. Saisontreffer.
Die Partie war zudem von mehreren Verwarnungen geprägt. Auf Seiten des HSV sahen Johann Kamphus, Mike Dühnen, Melvin Struckmann und Maurice Gerdelmann Gelb. Beim SV Eltern wurden Simon Luc, Julian Egbers und Torschütze Jannis Schnebeck verwarnt.
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