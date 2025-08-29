Derby-Sieg für Gastgeber

Nachdem es am vergangenen Wochwnende durchweg Niedwelagen für die vier saarländischen Oberliga-Teams gab, standen die Chancen auf einen Dreier für ein Saar-Team am Freitag gut. Der SV Auersma gewann das Derby gegen den FV Eppelborn mit 2:0 (1:0). Die Gastgeber gingen vor 250 Zuschauern im Saar-Blies-Stadion mit dem ersten Angriff in der sechsten Minute gleich in Führung. Maximilian Escher traf zum frühen Halbzeitstand. 'Wir liegen früh zurück, kommen dann besser ins Spiel und haben auch Chancen. Auch in der zweiten Hälfte haben wir gut begonnen, bis uns der Elfmeter für Auersmacher aus der Bahn geworfen hat", sagte Gäste-Trainer Philipp Häfner. Der kurz zuvor eingewechselte Dominik Kaiser traf in der 82. Minute zum Endstand. "Wir haben jetzt nach vier Niederlagen das wichtige Spiel gegen den Aufsteiger TSV Gau-Odernhwim vor uns, das sollten wir gewinnen", setzte der FVE-Coach sein Tagesfazit fort. Die Rheinhessen sind am Samstag, 6. September um 15.30 Uhr zu Gast in Illtalatadion. Auersmacher spielt bereits um 14 Uhr am gleichen Nachmittag bei Wormatia Worms in der EWR-Arena an der Alzeyer Str. Vor den restlichen Wochenend-Spielen ist Auersmacher Fünfter und Eppelborn Vorletzter.