 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

Derby-Sieg für die Dritte

von Kristoffer Koch · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Immenhausen

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Kreisliga C Hof-Wolf
Immenhausen III
TSV Holzh./R II

Derby gewonnen! Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen bleibt auch am 2. Spieltag erfolgreich und feiert beim TSV Holzhausen II einen 3:0-Auswärtssieg.

Gestern, 12:45 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R II
TSV Immenhausen
TSV ImmenhausenImmenhausen III
0
3
Abpfiff

Lee Tyler Cassatt brachte die TSV bereits in der 7. Minute nach Vorarbeit von Belal Tarzi in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Mühlstädt nach Vorlage von Cassatt auf 2:0.

Im zweiten Durchgang ließ die TSV nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit sorgte Paul Loos mit seinem Treffer zum 3:0 für den Endstand.

Damit steht nach zwei Spieltagen der zweite Sieg zu Buche.


Aufstellung TSV Immenhausen III: Tobias Vitera, Ozan Yahsi, Maxim Maier (57. Ole Köhling), Christian Bambey, Thanawut Khata-In (66. Paul Loos), Alexander Loos, Samuel Desel (86. Darina Schweinsberg), Belal Tarzi, Tobias Mühlstädt, Marcel Cassatt (78. Tobias Briele), Lee Tyler Cassatt

Trainer: Stefan Thöne, Andreas Kunze

Tore:

0:1 Lee Tyler Cassatt (7‘ – Vorlage Belal Tarzi)

0:2 Tobias Mühlstädt (40‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)

0:3 Paul Loos (90‘+2)