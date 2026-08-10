Derby-Sieg für die Dritte

Derby gewonnen! Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen bleibt auch am 2. Spieltag erfolgreich und feiert beim TSV Holzhausen II einen 3:0-Auswärtssieg.
Lee Tyler Cassatt brachte die TSV bereits in der 7. Minute nach Vorarbeit von Belal Tarzi in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Mühlstädt nach Vorlage von Cassatt auf 2:0.
Im zweiten Durchgang ließ die TSV nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit sorgte Paul Loos mit seinem Treffer zum 3:0 für den Endstand.
Damit steht nach zwei Spieltagen der zweite Sieg zu Buche.
Aufstellung TSV Immenhausen III: Tobias Vitera, Ozan Yahsi, Maxim Maier (57. Ole Köhling), Christian Bambey, Thanawut Khata-In (66. Paul Loos), Alexander Loos, Samuel Desel (86. Darina Schweinsberg), Belal Tarzi, Tobias Mühlstädt, Marcel Cassatt (78. Tobias Briele), Lee Tyler Cassatt
Trainer: Stefan Thöne, Andreas Kunze
Tore:
0:1 Lee Tyler Cassatt (7‘ – Vorlage Belal Tarzi)
0:2 Tobias Mühlstädt (40‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
0:3 Paul Loos (90‘+2)