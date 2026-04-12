Derby-Sieg für Chemie – Jena rückt an Lok Leipzig näher ran

– Foto: Frank Arlinghaus

In der Regionalliga Nordost bot der heutige Abschluss des 29. Spieltags sportliche Dramatik und eine hitzige Atmosphäre auf den Rängen. Während im Leipziger Stadtderby die Leidenschaft überkochte und der Tabellenführer einen herben Dämpfer im Meisterschaftsrennen hinnehmen musste, untermauerten die Verfolger aus Thüringen ihre Ambitionen durch eine konzentrierte Leistung in der Hauptstadt.

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Vor heimischer Kulisse erlebte der Hallescher FC eine hochemotionale Enttäuschung gegen die VSG Altglienicke. Dabei begann die Partie für die Saalestädter zunächst vielversprechend: In der 18. Minute erzielte Max Kulke per Foulelfmeter die 1:0-Führung für den HFC. Doch die Freude der Gastgeber hielt nicht lange an, da die Berliner postwendend antworteten. Bereits in der 20. Minute markierte Ugur Ogulcan Tezel den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase der Begegnung kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gäste. Dominik Schickersinsky traf in der 77. Minute zum 1:2 und traf in der 87. Minute mit seinem zweiten Tor zum 1:3. Halle gelang nur noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Serhat Polat in der 90.+3 Minute. ---

In einem intensiv geführten Duell sicherte sich der 1. FC Magdeburg II drei wichtige Heimpunkte gegen den ZFC Meuselwitz. Die Magdeburger agierten mit viel Spielfreude und belohnten sich im ersten Durchgang für ihren Aufwand. In der 32. Minute erzielte Leon Mergner den Treffer zur 1:0-Führung für die Hausherren. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. In der 65. Minute markierte Luis Fischer den Ausgleich zum 1:1, was für eine spannungsgeladene Schlussphase sorgte. Das bessere Ende verbuchten schließlich die Magdeburger für sich: Stefan Korsch erzielte in der 78. Minute das Tor zum 2:1-Endstand. ---

In einer hochemotionalen und turbulenten Partie im Steigerwaldstadion behielt der FC Rot-Weiß Erfurt gegen den SV Babelsberg 03 die Oberhand. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, als Marco Wolf bereits in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielte. Die Gäste aus Potsdam ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 36. Minute durch Tobias Hasse zum 1:1-Ausgleich. Die zweite Halbzeit begann dramatisch: In der 54. Minute sah Kenny Weyh vom SV Babelsberg 03 die Rote Karte. Den daraus resultierenden Schwung nutzte Erfurt sofort aus und ging in der 55. Minute durch Til Linus Schwarz mit 2:1 in Führung. Raphael Assibey-Mensah erhöhte in der 66. Minute auf 3:1. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Anschlusstreffer von Gian Luca Schulz in der 81. Minute zum 3:2 noch einmal Hoffnung auf, doch Obed Chidindu Ugondu machte in der 84. Minute mit dem Tor zum 4:2-Endstand alles klar. ---

Vor 1772 Zuschauern demonstrierte der BFC Dynamo seine offensive Stärke und deklassierte den FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Weichen für den Heimsieg wurden in der 22. Minute durch das 1:0 von Tim Windsheimer gestellt. Kurz vor der Pause, in der 41. Minute, erhöhte Tobias Gunte auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren dominant. Willi Theodor Reincke verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 3:0. Nur sechs Minuten später, in der 61. Minute, schraubte erneut Tim Windsheimer das Ergebnis auf 4:0 hoch. Den Gästen gelang in der 66. Minute durch Nasuhi Noah Jones lediglich der Ehrentreffer zum 4:1. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte Leander Fritzsche in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. ---

Im Stadion an der Gellertstraße musste der Chemnitzer FC einen herben Dämpfer gegen die Reserve von Hertha BSC hinnehmen. In einer intensiv geführten Partie, in der beide Mannschaften leidenschaftlich um jeden Zentimeter kämpften, fiel die Entscheidung noch vor der Halbzeitpause. In der 38. Minute erzielte Änis Ben-Hatira das Tor zum 0:1 für die Berliner. Trotz aller Bemühungen der Chemnitzer in der zweiten Hälfte blieb es bei diesem knappen Spielstand. ---

Im Werner-Seelenbinder-Stadion teilten sich der FSV 63 Luckenwalde und der FC Eilenburg in einer kampfbetonten Begegnung die Punkte. Die Gäste aus Eilenburg, die jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigen, gingen in der 30. Minute durch Marcus Niemitz mit 0:1 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Luckenwalde postwendend reagierte: In der 33. Minute erzielte Fabio Schneider den Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf schenkten sich beide Teams nichts, doch weitere Tore sollten nicht mehr fallen. ---

An der Ostsee entwickelte sich zwischen dem Greifswalder FC und dem FSV Zwickau eine hart umkämpfte Partie, in der die Gäste die Oberhand behielten. Die Westsachsen setzten in der ersten Halbzeit die entscheidenden Akzente. Die Torfolge eröffnete Lukas Eixler in der 20. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Die Hausherren zeigten jedoch eine prompte Reaktion und kamen durch Grace Bokake in der 31. Minute zum Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Zwickau erneut zu: Lukas Eixler verwandelte in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2-Endstand. ---

In Berlin bewies der FC Carl Zeiss Jena seine Klasse und hielt den Druck auf die Tabellenspitze aufrecht. Gegen den Aufsteiger BFC Preussen agierten die Thüringer souverän und ließen defensiv wenig zu. Den Grundstein für den Auswärtssieg legte Malik Talabidi, der bereits in der 18. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. In der zweiten Halbzeit blieb Jena geduldig und wartete auf die Entscheidung. Diese besorgte schließlich Alexander Prokopenko in der 77. Minute mit dem Treffer zum 0:2-Endstand. Mit nun 60 Punkten festigt Jena den zweiten Tabellenplatz und verkürzt den Rückstand auf den Spitzenreiter. ---

– Foto: Imago Images

Das Leipziger Stadtderby im Alfred-Kunze-Sportpark zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive Leipzig war ein Spiegelbild purer Emotionen und leidenschaftlicher Zweikämpfe. In einer von Taktik und Intensität geprägten Begegnung suchten beide Teams nach der Lücke in der gegnerischen Abwehr. Der entscheidende Moment dieser hochemotionalen Partie ereignete sich in der zweiten Halbzeit: Nils Lihsek erzielte in der 57. Minute das viel umjubelte Tor zum 1:0 für Chemie. Trotz wütender Angriffe des Tabellenführers in der Schlussphase verteidigten die Hausherren den knappen Vorsprung mit großem Herzblut bis zum Abpfiff. Während Lokomotive Leipzig mit 64 Punkten zwar an der Spitze bleibt, verbessert sich Chemie Leipzig auf 28 Punkte.