DERBY-SIEG FÜR BORUSSIA

Am 16. Spieltag kam es auf dem Berlingeröder Sportplatz, zum Derby zwischen der SG Wacker Teistungen und der Neuendorfer Borussia. Für die Tabellennachbarn immer wieder ein besonderes Spiel, schließlich geht es ganz nebenbei, um die Vorherrschaft zwischen Lindenberg und Rotenberg. Die Anfangsphase der Partie verlief zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten kleinere Chancen, konnten aber nichts Zählbares erzielen. In der 36. Spielminute, der erste Jubel beim Anhang der Borussen. Pascal Engelhardt, wurde von Philipp Griethe gekonnt in Szene gesetzt und vollendete mit der Kaltschnäuzigkeit der vergangenen Jahre, zur Neuendorfer Führung. In der 43. Spielminute war Pascal Engelhardt erneut zur Stelle und erzielte das zweite Tor für die Borussia. Im Zusammenspiel mit seinem Offensivpartner Jan Hammerschmidt überspielten sie die Abwehrreihe der SG Wacker und Pascal Engelhardt vollendete zum Halbzeitstand.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte den Gastgebern, die vehement auf den Anschlusstreffer drängten. In der 52. Spielminute verhinderte der Pfosten den Anschlusstreffer, nachdem Kevin Klaus im Strafraum zum Abschluss kam. In der Druckphase der Gastgeber bot die Neuendorfer Verteidigung eine kompakte Vorstellung. Die Spielgemeinschaft drängte Borussia zwar immer wieder an den eigenen Strafraum, doch mit Einsatzbereitschaft und gekonntem Stellungsspiel, wurden ernsthafte Torchancen verhindert. In der Schlussphase hatten die Neuendorfer Gäste, das Spielgeschehen wieder besser im Griff und der siebte Derbysieg seit der Saison 22/23, wurde immer wahrscheinlicher. In der 80. Spielminute machte der Neuendorfer Abwehrchef Leon Thriene alles klar. Nach einem Eckball von Pascal Engelhardt, erzielte er per Kopf, den Endstand von 0:3.

Nach der Derby-Niederlage im Hinspiel und der verdienten Niederlage in der Vorwoche beim Aufsteiger in Hüpstedt, zeigte Borussia die Leistung, die für einen Derbysieg nötig ist. Die Mannschaft war von Beginn an konzentriert und hatte in Pascal Engelhardt, der mal wieder seinen Stellenwert für Neuendorf unter Beweis stellte, den Torjäger, der den Gastgebern an diesem Tag gefehlt hat.