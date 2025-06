Du wirst automatisch weitergeleitet...

Zum vorerst letzten Mal trafen beim Derby der zweiten Mannschaften am Samstag Teams von TV Stockdorf und Gautinger SC (in Blau, am Ball Danis Hasanbegovic) aufeinander. – Foto: Dagmar Rutt

Derby-Sieg als Krönung – Stockdorfs Zweite schlägt C-Klassen-Meister Gauting Derbysieg zum Saisonabschluss Verlinkte Inhalte C-Klasse 1 Zugspitze SG TV Stockdorf II Gautinger SC II Im vorerst letzten Derby der Reserven konnte der TV Stockdorf noch einmal einen Erfolg gegen den Meister aus Gauting einfahren. Der TV Stockdorf II hat eine nahezu perfekte Saison mit einem Derby-Sieg gekrönt. Im abschließenden Saisonspiel setzte sich das schon vor Anpfiff als C-Klassen-Meister feststehende Team gegen den zweitplatzierten Lokalrivalen Gautinger SC II mit 3:1 durch. „Das hat wirklich sehr gut ausgesehen, wir haben von der ersten Minute an ein starkes Spiel gemacht“, schwärmte TVS-Trainer Mario Benz, der sich auch über die für ein C-Klassen-Spiel sehr beachtliche Kulisse von rund 250 Zuschauern freute. Sa., 31.05.2025, 13:00 Uhr SG TV Stockdorf / Pentenried SG TV Stockdorf II Gautinger SC Gautinger SC II 3 1 Abpfiff Die Gastgeber gingen kurz vor der Halbzeitpause durch zwei direkt verwandelte Freistöße in Führung: Zunächst traf Albin Djakovac wuchtig, dann Aron Blöcker aus großer Entfernung. Kurz nach Wiederbeginn machte Paul Ziegner nach einer im eigenen Strafraum gestarteten Kombination den Sack zu, Lukas Höchstetter konnte in der Schlussphase nach einer Ecke immerhin noch verkürzen. Stockdorfs Zweite, bis zur Winterpause noch in einer Spielgemeinschaft mit der Reserve des TSV Pentenried, wurde mit 61 Punkten aus 22 Spielen Meister. Die GSC-Reserve landete mit 52 Zählern auf Rang zwei der C-Klasse 1. TV Stockdorf II – Gautinger SC II⇥3:1 (2:0) Tore: 1:0 Djakovac (34.), 2:0 Blöcker (45.), 3:0 Ziegner (56.), 3:1 Höchstetter (80.) Gelb-rote Karte: T.Greisel/TVS (67., Foulspiel, Meckern)