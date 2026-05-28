Derby-Serie gestoppt

– Foto: Johannes Hetzer

Der TSV Rothwesten hat das Nachholspiel gegen SV Espenau klar gewonnen und damit nicht nur drei Punkte eingefahren, sondern auch eine bemerkenswerte kleine Derby-Serie beendet.

Lange brauchte die Partie, um auf Touren zu kommen. Erst in der 38. Minute brachte Dylan Demirsoy die Gastgeber in Führung. Nach der Pause kippte das Spiel dann endgültig auf die Seite des TSV. Innerhalb weniger Minuten sorgte David Kunz für die Vorentscheidung. Erst traf er in der 56. Minute zum 2:0, nur vier Minuten später legte er das 3:0 nach. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden – auch, weil Espenau nach einer Gelb-Roten Karte in der 55. Minute zusätzlich geschwächt wurde.

Torwart im Sturm?

Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet ein Spieler, der eigentlich für eine andere Rolle vorgesehen ist: Paul Dölle, normalerweise Torwart, traf nach seiner Einwechslung in der 76. Minute zum 4:0. Für Rothwesten war das ein Abend, an dem vieles zusammenlief – für Espenau ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin trostlosen Saison.