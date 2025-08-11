Derby-Rivalen im Gleichschritt – Haching und FC Bayern II bereit für Topspiel

Es wird ein richtiges Topspiel. Die SpVgg Unterhaching und der FC Bayern II haben alle drei Spiele gewonnen und messen sich am Freitag im Sportpark.

Unterhaching/München – Mit der SpVgg Unterhaching und der die 2. Mannschaft des FC Bayern sind die Topfavoriten auf den Aufstieg weiter ohne Punktverlust und zeigen sich vor dem direkten Duell an diesem Freitag (19 Uhr, wir berichten live aus dem Hachinger Sportpark) formstark.

Die SpVgg entwickelt sich immer mehr zum Meisterschaftsfavoriten. Bei der U 23 des FC Augsburg startete der Drittliga-Absteiger druckvoll und ging nach einer starken Hereingabe von Christopher Negele durch Cornelius Pfeiffer mit 1:0 in Führung (31.). Nach einer Ecke von Simon Skarlatidis erhöhte Pfeiffer per Kopfball auf 2:0 für die Gäste (44.).

Nachdem Pfeiffer seine Chance auf einen Hattrick im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem stark parierenden FCA-Torwart Noah George liegengelassen hatte (47.), wurde die Partie nach einem Eigentor von Manuel Stiefler zum 2:1 (74.) noch einmal spannend. Nach Jorden Aigbojes Aluminiumtreffer (77.) verhalf den Gästen ein Eigentor des Augsburgers David Lichtensteiger zum 3:1 (81.) und der Anschlusstreffer der Hausherren durch David Dreo nach einem zu ungenauen Rückpass von Stiefler zu Torwart Erion Avdija zum 3:2 (90.) kam für die Schwaben dann zu spät. „Wir hätten das Spiel mit den vielen Chancen auch früher entscheiden können“, so der insgesamt zufriedene SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Holger Seitz will mit Sieg gegen die SpVgg Unterhaching weiter Selbstvertrauen tanken

Wie in der zurückliegenden Woche beim Torfestival gegen Buchbach (6:3) bogen die Bayern-Amateure früh auf die Siegerstraße ab. Ohne den zum 1. FC Nürnberg gewechselten Tarek Buchmann traf Sturm-Routinier Anton Heinz nach mustergültiger Vorarbeit von Guido Della Rovere zum 1:0 (4.). Tim Binder erhöhte gegen die sehr risikoreich und offensiv spielenden Schwaben nach einer Hereingabe von Adis Licina auf 2:0 (20.), bevor der stark aufgelegte Della Rovere mit einem schönen Solo das 3:0 markierte (45.+1).

Nach der Pause brachen die Münchner im Vergleich zum Buchbach-Spiel diesmal gegen abbauende Augsburger nicht mehr ein. Liga-Toptorjäger Heinz erzielte mit einem Volleytreffer das 4:0 (61.) und Bajung Darboe setzte mit dem 5:0 nach einem Konter (90.) den Schlusspunkt für den gelungenen Auftritt der Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz. „Jetzt geht es darum, einfach mal die guten Dinge mitzunehmen und einfach noch mehr Selbstvertrauen aufzubauen“, sagte der Trainer des aktuellen Tabellenführers mit Blick auf das Spitzenspiel am Freitagabend im Hachinger Sportpark (19 Uhr, wir berichten im Live-Ticker).