Derby, Revanche, Kellerduell: Bezirksliga vor wegweisendem Wochenende

Am Sonnabend steht in der Bezirksliga ein Derby auf dem Programm: Anderlingen empfängt die Reserve des HSC. Parallel dazu tritt Rotenburg II gegen Ippensen/Wohnste an, am Sonntag folgt das Kellerduell zwischen Selsingen und Aschwarden.

Mit einem Heimsieg am Sonnabend (Anstoß 14 Uhr) könnte der SVA am Lokalrivalen vorbeiziehen. Das verleiht der Derbykonstellation zusätzliche Brisanz. „Das ist für uns ein sehr wichtiges Spiel“, betont Anderlingens Trainer Marco Hendreich. „Wir wollen zeigen, dass wir die Besseren sind und die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen.“

Schon beim 1:0-Sieg des HSC II im Hinspiel deutete sich an, dass die Heeslinger Reserve in der Bezirksliga eine mindestens ebenso gute Rolle spielen könnte, wie der SV Anderlingen. Inzwischen liegt der HSC II mit zwei weniger absolvierten Spielen und zwei Punkten mehr auf Rang sechs – unmittelbar vor Anderlingen.

Robin Cordes sieht das Derby als eine Art Neustart für sein Team

Den Gegner schätzt Hendreich hoch ein: „Sie stehen defensiv gut und haben ein extrem starkes Umschaltspiel. Unsere Aufgabe wird sein, die Leistung der letzten Wochen wieder auf den Platz zu bringen und uns diesmal auch zu belohnen.“ Dabei setzt Hendreich auf die besondere Derby-Motivation: „Ich glaube, dass meine Mannschaft im Hinblick auf Einsatz und Motivation gegen den HSC II noch einmal eine Schippe drauflegen wird.“

Die Heeslinger mussten eine Woche länger pausieren als der SV Anderlingen. „Das Derby ist kurz vor der Winterpause so etwas wie ein Neustart für uns“, findet HSC-Trainer Robin Cordes. „Aber wenn wir gut in die Partie hineinfinden, bin ich optimistisch, dass wir etwas aus Anderlingen mitnehmen können.“

Der Respekt vor dem Gegner ist auch auf Heeslinger Seite groß. „In der Anderlinger Mannschaft steckt eine hohe spielerische Qualität, auch wenn sie von den Ergebnissen her hinter ihren Ansprüchen zurückbleiben, weil sie verhältnismäßig viele einfache Gegentore bekommen“, sagt Cordes.

SV Ippensen/Wohnste hat noch Rechnung offen mit Rotenburg II

Parallel zum Derby tritt die SV Ippensen/Wohnste beim Rotenburger SV II an. Nach der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel haben die Gäste noch eine Rechnung offen. Aus Sicht von Trainer Holger Dzösch war die Pleite unnötig – zumal sich Rotenburg mit Akteuren aus dem Kader der ersten Mannschaft verstärkt hatte.

Diesmal könnte sich die personelle Situation anders darstellen, da die erste Mannschaft des RSV zeitgleich in Celle antritt. „Rechnung offen hin oder her – wir brauchen die drei Punkte“, stellt Dzösch klar. Seine Mannschaft belegt den Relegationsplatz und steckt tief im Abstiegskampf.

„Dass wir die letzten drei Mannschaften hinter uns lassen müssen, ist klar“, sagt der Coach. „Aber wir brauchen auch noch eine vierte Mannschaft, um den Klassenerhalt zu sichern.“

Die rote Laterne will der MTSV unbedingt an Aschwarden abgeben



Am Sonntag folgt ein Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg: Der MTSV Selsingen empfängt den SV Aschwarden. Der Tabellenletzte könnte mit einem Heimsieg die rote Laterne an den Vorletzten abgeben.

Im ersten Duell der beiden Aufsteiger setzte sich Aschwarden mit 2:0 durch. "Das war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir zwei Standards eingeschenkt bekommen haben", erinnert sich Selsingens Co-Trainer Carsten Müller. Daher erwartet er auch diesmal ein Spiel auf Augenhöhe.

Dabei müssen die Selsinger diesmal die Standardsituationen, die sich für Aschwarden sicherlich ergeben werden, besser verteidigen. Dann ist die Chance für den MTSV jedoch gegeben, den dritten Dreier der Saison einzufahren und den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen.

