Derby-Remis zwischen Vorwärts Spoho und Fortuna Köln Am 10. Spieltag der Frauen Regionalliga-West trennte sich die erste Frauenmannschaft von Vorwärts Spoho und Fortuna Köln in einem umkämpften Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.

Bei bestem Fußballwetter startete eine nicht nur aufgrund des Derbycharakters spannende Partie zwischen Ligakonkurrenten Vorwärts Spoho und Fortuna Köln. Die Spoho-Elf hatte sich nach den zwei Siegen in den vergangenen Spielen einiges für diesen Spieltag vorgenommen und war entsprechend motiviert. Jedoch musste sie bereits nach wenigen Minuten einen Rückschlag hinnehmen: in einem der ersten Angriffe von Fortuna ließen die Spohos eine konsequente Zweikapmfführung vermissen, sodass sich Fortunas Stürmerin im Sechzehner durchsetzen konnte und mit einem Schuss ins kurze Eck Torhüterin Leonore Gruber keine Chance ließ. Es entwickelte sich im Anschluss ein typisches Derby geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem kämpferischen Charakter. Spoho versuchte das gewohnte Spiel aufzuziehen, tat sich allerdings im Aufbauspiel – auch aufgrund der tiefstehenden Sonne – sehr schwer. Fortuna Köln setzte auf eine kompakte Defensive und lange Bälle im Spielaufbau. Im weiteren Verlauf waren mehr Spielanteile auf Seiten der Spohos zu verbuchen, allerdings gelang es den Gästen nicht, diese in zwingende Chancen umzuwandeln. Gleichzeitig schaffte es Fortuna immer wieder im Umschaltspiel oder mit langen Bällen gefährlich vor das Spoho-Tor zu kommen.

In der 36. Spielminute eroberte Luisa Schanze im Zentrum den Ball, leitete auf Meike Wassermann weiter, die Ina Reichmann bediente. Reichmann setzte sich im Laufduell gegen ihre Gegenspielerin durch und konnte nur durch ein Foulspiel von Fortunas Torhüterin gestoppt werden. Den folgenden Elfmeter verwandelte Antje Blumhagen im zweiten Versuch zum umjubelten 1:1-Anschlusstreffer.

Mit dem Spielstand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause, in der Coach Walter einige taktische Anpassungen vornahm, um im Spiel mit dem Ball noch zwingender vor das Tor der Heimelf zu kommen und gleichzeitig im Defensivspiel insbesondere gegen die langen Bälle besser gewappnet zu sein.

In der zweiten Hälfte zeigte sich Spoho weiter als spielerisch bestimmende Mannschaft, allerdings kam es auch immer wieder zu Ungenauigkeiten im eigenen Aufbau oder im letzten Pass vor dem Tor. Fortuna erspielte sich weiterhin fast ausschließlich über lange Bälle Chancen, die aber durch die aufmerksame Spoho-Abwehrkette oder durch die souveräne Leonore Gruber entschärft werden konnte – wie auch in der 70. Minute, in der nach einem Freistoß von Fortuna Köln der Ball an den Pfosten geköpft und von Gruber kurz vor der Torlinie abgewehrt wurde.

Mit den Einwechslungen von Clysters, Behrends, Schlee und Küppers brachte Trainer Ruben Walter nochmal frischen Wind in die Partie und die Spohos kombinierten sich noch einige Male in den Strafraum der Fortuna, scheiterte jedoch immer wieder an der Fortuna-Keeperin oder an der eigenen Ungenauigkeit im Abschluss, sodass es in einem umkämpften Derby beim 1:1-Endstand blieb.





In der kommenden Woche treffen die Spoho-Mädels auf die U20 der SGS Essen. Anstoß ist um 15:00 Uhr am Nordfeld.