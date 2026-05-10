Derby-Remis in Hamburg und Oldenburger Punktgewinn in Bremen

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Der heutige Abschluss vom 33. Spieltag der Regionalliga Nord brachte für die Teams im Tabellenkeller keine Entlastung, untermauerte jedoch die Ambitionen der Mannschaften im oberen Drittel.

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In einer stimmungsvollen Atmosphäre vor 1712 Zuschauern im Kehdinger Stadion untermauerte der SV Meppen seine Ausnahmestellung in der Liga. Der Gastgeber SV Drochtersen/Assel startete mutig in die Begegnung und konnte den Favoriten im ersten Durchgang sichtlich unter Druck setzen. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 38. Minute, als Jannes Wulff die Führung zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Doch der Meister aus dem Emsland zeigte in der zweiten Halbzeit, warum er die Tabelle anführt. Den Ausgleich markierte Simon Engelmann in der 70. Minute. Die Gäste setzten nach und drehten das Spiel nur wenige Minuten später endgültig: Julian Ulbricht erzielte in der 76. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand. Damit ging der Sieg im prestigeträchtigen Spitzenspiel an den Tabellenführer.

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Vor 715 Zuschauern lieferten sich der SC Weiche Flensburg 08 und der FC Eintracht Norderstedt ein packendes Duell auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Ibrahim Bashiru Ali in der 26. Minute zum 1:0 traf. Norderstedt bewies jedoch Moral und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Jonas Behounek in der 45.+2 Minute zum 1:1 aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schien Flensburg die Oberhand zu gewinnen, als Torben Marten in der 48. Minute das 2:1 markierte. Doch die Gäste steckten nicht auf: Ohene Köhl erzielte in der 68. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Randy Gyamenah sah in der 85. Minute die Rote Karte. ---

In einer einseitigen Begegnung vor 212 Zuschauern feierte der SV Werder Bremen II einen deutlichen Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh. Die Bremer Reserve dominierte das Geschehen und belohnte sich kurz vor der Pause, als Joel Imasuen in der 45.+2 Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck: Patrick Götzelmann traf in der 54. Minute zum 2:0. Nur wenig später war es erneut Joel Imasuen, der in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellte. Den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung setzte Princewill Mbock in der 81. Minute mit dem Tor zum 4:0-Endstand.

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Im Stadtduell sicherte sich der Aufsteiger HSC Hannover vor 650 Zuschauern einen prestigeträchtigen Sieg gegen die Reserve von Hannover 96. Die Gastgeber gingen bereits früh in Führung. Denis Vukancic markierte in der 15. Minute das Tor zum 1:0. In der Folge verteidigte der HSC leidenschaftlich gegen die Bemühungen der 96er. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit, als Mehmet Özün in der 90.+1 Minute zum 2:0-Endstand traf. ---

In einer hart umkämpften Partie teilten sich der BSV Kickers Emden und der VfB Lübeck die Punkte. Die Emder gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Tido Steffens in der 34. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch in der Schlussphase schlugen die Lübecker noch einmal zurück: Yusuf Wardak markierte in der 86. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Was sich in Lohne abspielte, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. Der TuS Blau-Weiß Lohne und der FSV Schöningen trennten sich in einem denkwürdigen Spiel mit 4:4. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Nico Thoben in der 48. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Schöningen drehte die Partie innerhalb kurzer Zeit durch Treffer von Ayhan Cankor (64. Minute), Philipp Harant (69. Minute) und Christian Skoda (74. Minute) auf 1:3. Doch Lohne gab nicht auf: Erneut Nico Thoben (83. Minute) und Leonard Bredol in der 90. Minute glichen zum 3:3 aus. In der dramatischen Nachspielzeit schien Rilind Neziri in der 90.+2 Minute mit dem 4:3 den Sieg für Lohne gesichert zu haben, doch Max Klump rettete Schöningen in der 90.+4 Minute mit dem Treffer zum 4:4 einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf. ---

In Lübeck sahen 573 Zuschauer eine Begegnung, die für den Aufsteiger Altona 93 in einer bitteren Niederlage endete. Der 1. FC Phönix Lübeck ging in der 17. Minute durch Omar Rahimic mit 1:0 in Führung. Die Hamburger kämpften verbissen gegen die drohende Pleite und belohnten sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Moritz Göttel in der 45.+1 Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Im zweiten Durchgang übernahm Lübeck jedoch wieder die Kontrolle. Den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand markierte Stylianos Kokovas in der 58. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter. In der Schlussminute schwächte sich Altona zusätzlich selbst, als Elmin Mekic in der 90. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. ---

In einer packenden Auseinandersetzung teilten sich der Bremer SV und der VfB Oldenburg die Punkte. Die Hausherren starteten schwungvoll und konnten früh jubeln: Amoro Diedhiou erzielte in der 17. Minute die Führung zum 1:0. In der 33. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1, doch die Bremer antworteten noch vor der Pause. Erneut war es Amoro Diedhiou, der in der 41. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Oldenburger auf den Ausgleich, um ihre Position im oberen Tabellendrittel zu behaupten. In der 62. Minute gelang schließlich Mats Facklam der Treffer zum 2:2-Endstand. ---

Das kleine Hamburger Stadtderby vor 351 Zuschauern zwischen dem FC St. Pauli II und dem Hamburger SV II endete ohne Sieger. In einer emotional aufgeladenen Atmosphäre gingen die Kiezkicker kurz vor der Halbzeitpause in Führung, als Nikky Goguadze in der 42. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange nach dem Wiederanpfiff. Bereits in der 49. Minute markierte Glory Kiveta den Ausgleich zum 1:1 für die Zweitvertretung des HSV. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei der Punkteteilung.