– Foto: Hubert Lammers

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte über die Osterfeiertage noch einmal Bewegung in nahezu alle Tabellenregionen – mit einem vorgezogenen Duell am Ostersamstag und einem torreichen Ostermontag.

Im Derby zwischen SV Altenoythe und SV Thüle entwickelte sich eine intensive, emotionsgeladene Begegnung, die ihrem Charakter vollauf gerecht wurde.

Thüle präsentierte sich über weite Strecken als das reifere Team, agierte zielstrebig und lag verdient mit zwei Treffern in Führung. Altenoythe stemmte sich jedoch mit großer Moral gegen die drohende Niederlage und bewies im eigenen Stadion Nehmerqualitäten.

Dass J. Plaggenborg in der Schlussminute und tief in der Nachspielzeit doppelt zuschlug, verlieh dem Derby eine dramatische Pointe. Für Thüle bleibt trotz starker Vorstellung das Gefühl, zwei Punkte im Nachbarschaftsduell liegengelassen zu haben.

Am Ostermontag setzte Molbergen ein deutliches Zeichen im unteren Mittelfeld. Nach der 1:2-Niederlage gegen Osterfeine am 25. Spieltag zeigte sich die Mannschaft deutlich gefestigter. Höltinghausen, zuletzt noch 4:3-Sieger in Lastrup, fand diesmal kaum Zugriff. Molbergen verschafft sich mit nun 27 Punkten weiter Luft im Tabellenkeller.

Im direkten Duell zweier Kellerkinder zählte vor allem das Ergebnis. Visbek, das am 25. Spieltag in Petersdorf remisierte, legte kämpferisch alles in die Waagschale und durfte spät in der Nachspielzeit den Siegtreffer feiern. Bethen kam mit Rückenwind aus dem überraschenden 5:2 gegen Lutten, konnte diesen Schwung aber nicht konservieren. Mit jetzt 15 Punkten sendet Visbek ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Der Tabellenführer patzte im Topspiel des Ostermontags. Nach dem souveränen 2:0 in Holdorf schien Oythe gefestigt, doch Hansa Friesoythe – zuletzt 2:0 gegen Goldenstedt – trat selbstbewusst auf und spielte sich in der ersten Halbzeit in einen absoluten Rausch. Bei Hansa klappte schlichtweg alles und so ging es mit einer furiosen 4:0-Halbzeitführung in die Kabine. Im zweiten Abschnitt fand Oythe dann zu gewohnter Stärke zurück und legte eine Aufholjagd hin, es reichte aber nur zum 3:4. Der VfL bleibt mit 50 Punkten vorne, doch der Vorsprung ist spürbar geschrumpft.

Lutten zeigte nach dem herben 2:5 in Bethen die richtige Reaktion. In Damme bewies der Tabellenvierte Wille in den entscheidenden Momenten. Es ging zunächst erneut unglücklich los, sodass es bis zur 78. Spielminute 2:0 für Rot-Weiß stand. Dann drehte Lutten auf und konnte die Partie in der Nachspielzeit tatsächlich noch komplett zum eigenen Gunsten drehen. Mit 40 Punkten behauptet Lutten Rang vier und bleibt in Reichweite zur Spitzengruppe.

Amasya, das am 25. Spieltag noch 0:2 in Altenoythe unterlegen war, zeigte eine engagierte Vorstellung. Osterfeine reiste mit Selbstvertrauen nach dem 2:1-Erfolg in Molbergen an. Die Partie blieb lange ausgeglichen und intensiv geführt. Für beide Teams ist das Remis im letztlich leistungsgerecht, wenn doch Lohne einen Dreier dringend hätte gebrauchen können.

Petersdorf konnte auf dem Punktgewinn aus dem 1:1 gegen Visbek nicht aufbauen. Brockdorf, zuletzt ohne Einsatz am 25. Spieltag, trat konzentriert und effizient auf. Petersdorf bleibt mit 20 Punkten tief im Tabellenkeller verankert. Brockdorf stabilisiert sich im unteren Mittelfeld und verschafft sich etwas Luft.