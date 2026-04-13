Derby pur am Kieler NOK: Kampf, Krämpfe und Knie-Sorgen

Auf dem engen Grün nördlich des Kieler Nord-Ostsee-Kanals (NOK) entwickelte sich von Beginn an ein echtes „Ecken-und-Kanten-Spiel“. Jede Aktion mündete sofort in einem Zweikampf, wobei die Grenze des Erlaubten nicht nur einmal touchiert oder gar überschritten wurde. Es war Fußball zum Anfassen – rau, ehrlich und bis zur letzten Minute umkämpft.

In der ersten Halbzeit nutzte der MTV Dänischenhagen den kräftigen Rückenwind für eine einfache, aber „arschgefährliche“ Taktik, wie Trainer Henning Bolz es nannte. „Die langen Bälle wurden brandgefährlich. Warum sollten wir groß Fußball spielen, wenn die Bälle so tückisch aufspringen und sie sich da hinten überhaupt nicht einig waren?“, analysierte Bolz. Dänischenhagen hatte drei bis vier hochkarätige Chancen auf dem Fuß, ließ diese jedoch liegen.

Mitten in diese Drangphase hinein folgte die kalte Dusche: Maalik Brackmann brachte den TSV Altenholz in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Ein Treffer, der laut Bolz „unglücklich“ kam, da Altenholz bis dahin kaum offensiv stattfand.

Blitzstart nach der Pause

Dänischenhagen kam jedoch mit einer völlig anderen Körperspannung aus der Kabine. „Wir haben an ein, zwei Stellschrauben gedreht“, so Bolz. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff belohnte sich sein Team: Kevin Wendt erzielte nach einem Eckball den umjubelten Ausgleich (47.). Den Eckball hatte Max Andersen erzwungen. Seinen Schuss aus kurzer Distanz lenkte Altenholz-Keeper Jorris Schwarz reflexartig ins Toraus.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Dänischenhagen zum Ende hin jedoch die Puste ausging. Altenholz versuchte spielerische Akzente zu setzen, rieb sich aber immer wieder an der kompromisslosen Defensive der Gastgeber auf. „So wie der Spielverlauf war, ist es am Ende ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Bolz.

Folgen eines sehr intensiven Derbys

Während man in Dänischenhagen mit dem Punkt im Abstiegskampf gut leben kann, herrschte beim TSV Altenholz nach Abpfiff gedrückte Stimmung. Der Grund: Die rassigen Zweikämpfe forderten ihren Tribut. Mit Fabian Feißt und Jesse Theophile mussten gleich zwei Akteure mit Knieverletzungen das Feld verlassen – Theophile wurde noch während des Spiels zur Überprüfung in die Klinik gebracht.