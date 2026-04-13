Derby pur am Kieler NOK: Kampf, Krämpfe und Knie-Sorgen

Intensität hoch drei: Im prestigeträchtigen Derby zwischen dem MTV Dänischenhagen und dem TSV Altenholz schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter. Vor einer stattlichen Kulisse von 250 Zuschauern endete der Schlagabtausch auf dem hochmodernen Kunstrasenplatz mit einem 1:1-Unentschieden – ein Ergebnis, das am Ende jedoch von Verletzungssorgen überschattet wurde.
Auf dem engen Grün nördlich des Kieler Nord-Ostsee-Kanals (NOK) entwickelte sich von Beginn an ein echtes „Ecken-und-Kanten-Spiel“. Jede Aktion mündete sofort in einem Zweikampf, wobei die Grenze des Erlaubten nicht nur einmal touchiert oder gar überschritten wurde. Es war Fußball zum Anfassen – rau, ehrlich und bis zur letzten Minute umkämpft.
In der ersten Halbzeit nutzte der MTV Dänischenhagen den kräftigen Rückenwind für eine einfache, aber „arschgefährliche“ Taktik, wie Trainer Henning Bolz es nannte. „Die langen Bälle wurden brandgefährlich. Warum sollten wir groß Fußball spielen, wenn die Bälle so tückisch aufspringen und sie sich da hinten überhaupt nicht einig waren?“, analysierte Bolz. Dänischenhagen hatte drei bis vier hochkarätige Chancen auf dem Fuß, ließ diese jedoch liegen.
Mitten in diese Drangphase hinein folgte die kalte Dusche: Maalik Brackmann brachte den TSV Altenholz in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Ein Treffer, der laut Bolz „unglücklich“ kam, da Altenholz bis dahin kaum offensiv stattfand.
Dänischenhagen kam jedoch mit einer völlig anderen Körperspannung aus der Kabine. „Wir haben an ein, zwei Stellschrauben gedreht“, so Bolz. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff belohnte sich sein Team: Kevin Wendt erzielte nach einem Eckball den umjubelten Ausgleich (47.). Den Eckball hatte Max Andersen erzwungen. Seinen Schuss aus kurzer Distanz lenkte Altenholz-Keeper Jorris Schwarz reflexartig ins Toraus.
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Dänischenhagen zum Ende hin jedoch die Puste ausging. Altenholz versuchte spielerische Akzente zu setzen, rieb sich aber immer wieder an der kompromisslosen Defensive der Gastgeber auf. „So wie der Spielverlauf war, ist es am Ende ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Bolz.
Während man in Dänischenhagen mit dem Punkt im Abstiegskampf gut leben kann, herrschte beim TSV Altenholz nach Abpfiff gedrückte Stimmung. Der Grund: Die rassigen Zweikämpfe forderten ihren Tribut. Mit Fabian Feißt und Jesse Theophile mussten gleich zwei Akteure mit Knieverletzungen das Feld verlassen – Theophile wurde noch während des Spiels zur Überprüfung in die Klinik gebracht.
Altenholz-Coach Nils Lenschau fand nach dem Spiel mahnende Worte: „Für mich ist das Ganze getrübt. Das war heute das Quäntchen zu viel an Zweikampf. Wenn zwei Spieler auf dem Weg in die Klinik sind, ist das Sportliche zweitrangig.“
Lenschau kritisierte zudem die aufgeheizte Atmosphäre auf dem Platz. Er forderte von seinen Spielern mehr Selbstbeherrschung ein: „Man muss seine Impulse kontrollieren. Wir haben hier Zuschauer und Kinder, wir sind Vorbilder. Das werden wir intern thematisieren.“
Trotz des spielerischen und optischen Übergewichts der Altenholzer reichte es nicht zum Sieg. Trotz zwei guter Szenen zum Ende hin. „Wir können spielerisch viel mehr als das, was wir heute gezeigt haben“, so Lenschau abschließend. Am Ende blieb die Erkenntnis eines intensiven Nachmittags: Dänischenhagen punktet mit Leidenschaft, während Altenholz den Punkt mit teuren Verletzungen bezahlt.
Während der MTV (27 Punkte) auf den Rückspiegel schauen muss, der Suchsdorfer SV kommt mit Tempo (22 Punkte nach zwei Siegen in Folge) vom Relegationsplatz, hat Altenholz etwas mehr Luft zum Atmen mit 32 Punkten.
MTV Dänischenhagen: Joachim – Petersen (70. Schweimer), Kevin Wendt, Lennart Ross (90.+2 Schulz), Benninghoff – Voth, Kloss – Buck, Andersen (85. Kastner), Spoerck Munoz – Stephan Wendt (75. Schomburg).
Trainer: Henning Bolz.
TSV Altenholz: Schwarz - Baesler, Eckey, Pantel, Kessler (75. Erfmann) – Hansen (65. Siegmund) – Ellwanger, Biedermann, Feißt (75. Rohlfs), Brackmann (68. Jappe) – Schäfer (85. Theophile).
Trainer: Nils Lenschau.
SR: Jonas Rood (TSV Kropp).
Ass.: Kai Behrens, Jasmin Reints.
Z.: 250.
Tore: 0:1 Maalik Brackmann (34.), 1:1 Kevin Wendt (47.).