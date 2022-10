Die derzeit semi-erfolgreichen Rodinger, hier mit Tobias Bräu (Rot) gegen Kareths Peter Hofbauer, bekommen es zu Hause mit Bad Kötzting zu tun. – Foto: Christian Brüssel

Derby-Premiere in Roding Landesliga-Mitte: Burglengenfeld hat was gutzumachen +++ Pfreimds „Schicksalsspiel“ gegen den Letzten +++ Kareth und Roding wollen sich aus ihrem Negativstrudel befreien

Gefühlt entwickelt sich aktuell in der Landesliga Mitte aus einer Zwei- eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Es kämpfen die oberen Sieben um die ersten beiden Plätze, dann folgt ein knapp gehaltenes Mittelfeld, ehe der eng umkämpfte Abstiegskampf beginnt. Nach dem nun folgenden Spieltag, dem Vorrunden-Finale, könnte sich vieles wieder ein Stück weit ändern. Wir blicken drauf, was das kommende Wochenende mit sich bringt:

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SpVgg Lam SpVgg Lam 18:30 live PUSH

Ein spielerisch wenig ansehnliches Spiel hätte die SpVgg Lam (11., 18) vor knapp zwei Wochen gegen Bogen mitnichten verlieren müssen. Aber sei's drum, der Blick richtet sich nach vorne – aufs Flutlichtduell mit Aufsteiger Deggendorf (10., 21). Indes steht die Seidl-Elf drei Zähler besser da als ihr Opponent; drei weitere Punkte in Richtung Klassenerhalt können aber freilich beide Mannschaften gut gebrauchen. Lam hofft auf den vierten Auswärtssieg der Saison.







Gut im Spiel, schlussendlich jedoch zu wenig zielstrebig in seinem Angriffsverhalten – nach langer Zeit stand der SV Neukirchen b.Hl. Blut (6., 31) bei Fortuna mal wieder mit leeren Händen da nach 90 Minuten. Sehr zur Enttäuschung von Trainer Franz Koller, der sich ein Sieg und Platz zwei gewünscht hätte. Es wartet eine weitere unbequeme Aufgabe. Nichtsdestotrotz will die Heimelf gegen das bislang ganz ähnlich erfolgreiche Hauzenberg (4., 32) zurück in die Erfolgsspur finden.







Tobias Witzmanns Tor aus nächster Nähe in der Nachspielzeit war es zu verdanken, dass Kareth (8., 23) im Heimduell mit Roding wenigstens zu einem Punkt kam. Um wieder Richtung oberes Tabellendrittel zu schielen, war jener allerdings wenig hilfreich. Man wartet seit nun sechs Spielen auf einen Sieg. Noch dazu lief es bis dato in der Fremde so noch überhaupt nicht beim Kirner-/Bösl-Tross (2/0/5), der am Samstag in Osterhofen (12., 15) folglich seine Auswärtsbilanz etwas aufbessern möchte.







Anfangs besser gefallen als Kareth und dann in Führung gegangen, schaltete Roding (7., 29) in der letzten halben Stunde zu sehr in den Verwaltungsmodus. So sprang vor Wochenfrist wieder nur ein Zähler heraus. Aufgrund der vertanen Chance auf den Dreier bekleidet der Turnbund weiterhin das Ende der sich etwas abgesetzten Top Sieben. Es wartet ein Landkreisderby. Bad Kötzting (2., 34) ist zu Gast am Esper und hat sich fest vorgenommen, gegenüber dem schwachen Heimauftritt gegen Bogen (2:2) eine große Schippe draufzulegen. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf ein sicherlich umkämpftes Lokalduell, das es zwar in den letzten Jahren öfter mal auf Freundschaftsspiel gab, nie jedoch im Ligabetrieb. Eine Premiere also.





Sa., 22.10.2022, 16:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 16:00 live PUSH

„Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können“, umschrieb Ambergs Trainer Karl-Heinz Wagner das Geschehen in Burglengenfeld, an dessen Ende der FCA (14., 14) über einen wichtigen 3:2-Erfolg jubelte. Der Anschluss ans rettende Ufer ist da! Als klarer Außenseiter, aber ohne Furcht, gehen die Hausherren das kommende Heimspiel gegen Fortuna Regensburg (3., 33). Beim Gast herrscht nach vier Siegen in Serie gute Stimmung, der fünfte „Streich“ soll sich anschließen.





Burglengenfelds Coach Timo Studtrucker war über die Leistung seiner Spieler im Spiel gegen Amberg überhaupt nicht amused. Wer seinen Gegner unterschätze und glaube, dass 80 Prozent Leistung ausreichten, um ein Spiel zu gewinnen, werde eben bestraft. Einiges gutzumachen also für den ASV (9., 22) beim TSV Waldkirchen (13., 14). Auf dem Papier scheinen die Gäste leichter Favorit zu sein, doch ihr Gegner braucht jeden Punkt gegen den Abstieg und wird unangenehm zu bespielen sein.





Zwar war zuletzt in Hauzenberg wenig zu holen für die Tegernheimer (16., 13), dennoch geht die Tendenz der vergangenen Spiele ins Positive. Zu Hause gegen Schwandorf-Ettmannsdorf (5., 32) hängen die Trauben aus Sicht der Kleinknecht-Elf jedoch abermals hoch. Die dreimal hintereinander siegreichen Schwandorfer sind gut drauf, wollen ganz oben dranbleiben und werden sich so mit einem Sonntags-Punkt am Hohen Sand ganz sicher nicht zufriedenstellen.





So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd VfB Straubing Straubing 15:00 live PUSH

Quo vadis, Pfreimd? Voriges Wochenende unfreiwillig spielfrei, davor mit dem Coup gegen Seebach, könnte die SpVgg (17., 11) nun den Anschluss an die Nichtabstiegszone endgültig hergestellen. Es wartet eine ganz wichtige Partie auf die Lobingers und Co., fast so etwas wie ein Schicksalsspiel. Denn gegen den Tabellenletzten VfB Straubing (18., 4) muss und soll am Sonntag unbedingt gewonnen werden – auch wenn dieser vor einer Woche endlich seinen ersten Saisonsieg feierte und womöglich Blut geleckt hat...