Derby-Pleite für Aspis – Neuching feiert Kantersieg Fußball im Landkreis Erding von Daniela Oldach · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Hochbetrieb im Aspis-Strafraum: Keeper Mateusz Machura macht sich hier lang gegen Florian Jakob (rot-weißes Trikot, BSG) – beobachtet von Savvas Georgiadis (6), Bernhard Neumaier, Julian Schaumaier (9) und Orban Ibil (16). – Foto: Dominik Findelsberger

Die BSG Taufkirchen dominierte nach der Pause das Derby gegen TSV Aspis. Auch Oberding und Herzogstadt feierten klare Siege am Wochenende.

TSV Aspis Taufkirchen – BSG Taufkirchen 0:4 (0:0) – „Hätten wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt, hätten wir das Spiel nicht verloren. Aber so geht der BSG-Sieg voll in Ordnung.“ Das ist das Fazit von Aspis-Trainer Konstantinos Papantoniou. Aspis kam gut ins Derby und ließ die BSG nicht nach vorn kommen. Zwar hatten die Gäste mehr Ballbesitz, konnten dies aber nicht in Tore ummünzen. Bei Aspis hatte Goalgetter Julian Schaumaier die Führung auf dem Fuß, setzte das Leder aber knapp am Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel gab die BSG Gas. Simon Georgakos nutzte einen schönen Steckball und traf eiskalt vor Aspis-Keeper Mateusz Machura zum 1:0 (47.). „Beim 2:0 hat man einfach die individuelle Klasse von Daniele gesehen“, lobte Papantoniou den Schützen Daniele Eibl (58.). Christoph Marten (65.) und Thomas Hamburger (69.) machten den 4:0-Erfolg perfekt. Bei Aspis ging Schaumaiers Kopfball knapp am Ziel vorbei. FC Forstern – TuS Oberding 2:2 (1:1) – Bittere Pille für Forstern: Erst in der 92. Minute kassierte die Elf von Leonidas Balderanos den Ausgleich. Alle Treffer resultieren aus Standardsituationen. Florian Gerbl brachte den TuS per Freistoß in Front (25.). Kurz vor der Pause glich Bastian Keilhacker ebenfalls per Freistoß aus (41.). Die Hausherren kamen stark aus der Kabine und wurden mit dem 2:1 durch Samuel Boateng belohnt (55.). Er hatte eine Ecke von Keilhacker eingeköpft. Danach versäumte es Forstern, aus seinen Kontermöglichkeiten den Vorsprung auszubauen. Einen Freistoß netzte Daniel Karpfinger zum umjubelten Ausgleich ein (92.).

FC Türkgücü Erding – SC Kirchasch 2:3 (2:1) – „Eine katastrophale Abwehr und viele Einzelfehler“, so FCT-Trainer Yalcin Gürel, brachten die Hausherren um einen Erfolg. KSC-Spielertrainer Tobias Bartl hatte zur Gästeführung eingenetzt (24.). Dann kam Türkgücü besser ins Spiel. Yasin Sahin traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (31.) und Ismail Öztürk mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:1 ins lange Eck (38.). Nach dem Wechsel vergaben die Erdinger hochkarätige Chancen oder fanden im starken KSC-Keeper Sven Kouame ihren Meister. Bartl mit dem schnellen Ausgleich (49.) und Luis Triebenbacher mit dem 3:2 (63.) machten dann den Sack für den KSC zu. SpVgg Neuching – FC Hohenpolding 6:0 (2:0) – „Es war das erste Spiel, in dem wir richtig gut nach vorne gespielt haben“, freut sich SpVgg-Trainer Stefan Dörner. Der Neuchinger Sieg hätte noch höher ausfallen können. Doch die erste Chance gehörte den Gästen. Sebastian Grichtmaier war steil geschickt worden, tauchte alleine vor SpVgg-Keeper Niklas Desiderato auf und versuchte es mit einem Lupfer. Doch der Schlussmann klärte den Ball zur Ecke. Dann waren die Hausherren am Zug. Benedikt Petz nahm einen schönen Pass an und umkurvte FCH-Keeper Florian Lehner zum 1:0 (19.). Til Koschewa erhöhte nach Vorlage von Sven Wagner zum 2:0 ins lange Eck (26.). Ein Doppelschlag nach dem Seitenwechsel durch Petz (47.) und Wagner (49.) sorgte für die Vorentscheidung. Jonas Urgibl traf unglücklich ins eigene Tor (58.). Den Schlusspunkt setzte Wagner per Elfmeter zum 6:0 (73.).