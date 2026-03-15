Derby-Pleite am Böckinger See

Die Mannschaft des SC Böckingen macht sich auf den Weg in die Kabine – Foto: SC Fotograf

Nun beginnt die Rückrunde für den SC Böckingen endlich auch auf dem Platz. Nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende kampflos mit 3:0 gegen die TGV Eintracht Beilstein II gewertet wurde, sollte im Derby bei der TG Böckingen II der erste echte Gradmesser folgen. Doch statt eines erfolgreichen Starts setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage.

Der SC hielt anschließend phasenweise dagegen, doch kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag. In der 40. Minute verlor Böckingen im Mittelfeld den Ball. Die TG schaltete blitzschnell um: Tom Hehn spielte einen präzisen Steckpass auf Fadi Mito, der querlegte auf Martin Wieczorek. Dessen Abschluss schien zunächst von Nicolai Hönnige auf der Linie geklärt zu werden, doch der Ball rutschte ihm durch die Beine und über die Linie. 2:0.

Bereits in der 6. Minute geriet der SC Böckingen in Rückstand. Nach einer Ecke von Fadi Mito konnte die Defensive den Ball nicht konsequent klären. Das Leder landete bei Dramane Traore, der aus der Distanz abzog. Sein Schuss wurde unglücklich von Nicolai Hönnige abgefälscht und schlug unhaltbar im Tor ein. 1:0 für die TG.

TG dominiert nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die TG Böckingen II zunehmend das Spiel. In der 53. Minute kombinierten sich die Gastgeber sehenswert durch das Mittelfeld. Nach mehreren schnellen Pässen kam der Ball zu Martin Wieczorek, der den freistehenden Dramane Traore bediente. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 3:0.

Wieczorek dreht auf

In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. 76. Minute: Julian Carle spielte den Ball in den Rückraum zu Martin Wieczorek, der von zwei SC-Spielern nicht konsequent angegangen wurde. Aus der Drehung platzierte er seinen Schuss perfekt ins linke Eck, für Garbe unhaltbar 4:0.

Nur wenige Minuten später folgte der Endstand. Nach einem Einwurf von Ibrahim Bingöl verlor der SC Böckingen in Höhe des eigenen Strafraums den Ball. Fadi Mito schnappte sich die Kugel, zog in Richtung Tor und legte im richtigen Moment zurück auf Martin Wieczorek. Der behielt den Überblick und spielte quer auf Julian Carle, der nur noch ins leere Tor einschieben musste 5:0 in der 83. Minute.

Realität statt Vorbereitungseuphorie

Damit konnte der SC Böckingen seine starke Vorbereitung nicht in die Rückrunde übertragen. Die deutliche Niederlage wirft das Team zurück in den harten Ligaalltag. Für das Trainerteam um Rainer Graf und Markus Junker gilt es nun, unter der Woche Lösungen zu finden und die Fehler aufzuarbeiten. Allerdings darf man auch nicht vergessen: In diesem Derby traf der Tabellendritte auf den Vorletzten ein Unterschied, der sich am Ende deutlich im Ergebnis widerspiegelte.

Ganz anders die Stimmung bei der TG Böckingen II. Nach dem 1:16, einem 5:1-Sieg in der Vorwoche und nun dem 5:0-Derbysieg gelingt den Gastgebern ein perfekter Rückrundenstart. Als Tabellendritter bleiben sie damit weiterhin mitten im Aufstiegsrennen und liegen nur drei Punkte hinter Platz zwei.

Ausblick auf den nächsten Spieltag

Die TG Böckingen II tritt am kommenden Sonntag auswärts bei den Aramäern Heilbronn II an. Anpfiff ist um 13:00 Uhr.

Für den SC Böckingen steht ein richtungsweisendes Kellerduell an: Vorletzter gegen Letzter. Gegner ist der SV Heilbronn am Leinbach II. Gespielt wird um 15:00 Uhr auf der Viehweide.

Dort wird sich zeigen, ob der SC Böckingen eine Reaktion auf die Derbypleite zeigen kann.