Derby ohne Tore, aber mit allem anderen

Ein Torfestival war’s nicht, aber wer im Emsland ein Derby besucht, kommt ja ohnehin nicht wegen der Ästhetik. Schwefingen gegen Emslage, das ist mehr Kräftemessen als Kunstprojekt, mehr Grasnarben als Glitzer. Und so endete das Ganze nach 90 Minuten ehrlicher Arbeit mit einem torlosen 0:0, aber einem, über das man beim Frühschoppen am nächsten Wochenende noch reden wird.

Die erste Halbzeit war ein freundliches Abtasten zweier Mannschaften, die sich aus den vergangenen Jahren ziemlich gut kennen, vielleicht zu gut. Beide kamen zu Chancen, Emslage mit dem etwas klareren Blick fürs Tor, aber ohne Fortune im Abschluss. Der Pausentee schmeckte wohl beiden gleich: bitter, aber mit Hoffnung auf mehr.

Nach dem Seitenwechsel schraubte Coach Oliver Peters seine Jungs ein paar Umdrehungen höher. Plötzlich war Emslage da, wacher, giftiger, lauter. Schwefingen hielt dagegen, allerdings eher mit Körpereinsatz als mit spielerischen Ideen. Erst nach gut 70 Minuten wagten sich die Gastgeber wieder gefährlich in die Nähe des Emslager Strafraums, doch Keeper Henki blieb so cool, als hätte er die Sonnenbrille nie abgesetzt.

Und dann: die Schlussphase.

Was wäre ein Derby ohne kleine Gemeinheiten? Gelbe Karten regneten wie Herbstlaub, und beide Teams schenkten sich nichts mehr, außer vielleicht den entscheidenden Treffer. Der blieb nämlich aus, trotz hitziger letzten Minuten und einer Nachspielzeit, die fast schon an ein Elfmeterschießen erinnerte.

Am Ende also ein 0:0, das keiner wollte, aber beide verdient hatten.

Emslage mit mehr Spielanteilen, Schwefingen mit der nötigen Portion Widerstand und das Publikum mit 90 Minuten ehrlicher Derbykost: laut, ruppig, torlos. Aber irgendwie schön.

