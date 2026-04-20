Derby ohne Sieger: Weilerswist verspielt 2:0-Führung in Derkum in

Luis Kampermann li. erzielt das 2:0 für den SSV Weilerswist und läßt Sportfreunde D-H-O Keeper, Bastian Hilpertund Sportfreunde D-H-O Akteur Paul Alberty keine Chance. – Foto: M. St.

Im Derby zwischen den Sportfreunden D-H-O und dem SSV Weilerswist trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Während der Tabellendritte aus Weilerswist zunächst seine Klasse zeigte, bewiesen die abstiegsbedrohten Gastgeber Moral und kämpften sich eindrucksvoll zurück.

Nur fünf Minuten später legte der SSV nach: Ein präziser Diagonalball von Maxim Zajcev fand Luis Kampermann auf der rechten Seite. Der setzte sich stark durch und vollendete zur scheinbar komfortablen 2:0-Führung (7.). Die Gäste dominierten die Anfangsphase klar und ließen die heimischen Fans bereits Schlimmeres befürchten.

Die Gäste erwischten erneut einen Blitzstart: Bereits in der 2. Minute setzte Weilerswist die D-H-O-Abwehr früh unter Druck. Ein missglückter Querpass landete direkt vor den Füßen von Björn Büscher, der nicht lange zögerte und zur frühen 1:0-Führung einschoss.

Doch ab der 22. Minute kippte die Partie: Vladyslav Shukhovtsev nahm sich aus der Distanz ein Herz und verkürzte mit einem platzierten Abschluss auf 1:2. Der Treffer gab den Gastgebern spürbar Auftrieb, während Weilerswist zunehmend den Faden verlor.

Kurz vor der Pause folgte dann der Ausgleich: Nach einem Angriff über die rechte Seite rutschte der Ball durch den Strafraum, wo Shukhovtsev völlig frei stand und nur noch einschieben musste (45.+1). Mit dem 2:2 ging es in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte blieb deutlich ereignisärmer. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen waren Mangelware. Erst in der Schlussminute wurde es noch einmal gefährlich: Eine scharfe Hereingabe der Gastgeber verpasste jedoch Freund und Feind – Glück für den SSV.

Am Ende steht eine Punkteteilung, mit der die Gäste besser leben können. Für D-H-O ist der Punktgewinn nach frühem 0:2-Rückstand zwar moralisch wertvoll, im Abstiegskampf jedoch möglicherweise zu wenig – auch wenn die Konkurrenz ebenfalls Punkte liegen ließ.

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim:

Hilbert – Patusha, Catak, Wesling (85. Da Silva), Neziri, Hassan, Alberty (74. Hajdini), Shukhovtsev, Kacem, Khabbaz, Kidane

Trainer: René Urbach

SSV Weilerswist 1924:

Frings – Karamouzas, Hammes, Becker, Büscher, Berk (62. Stanienda), Zajcev (62. Azarko), Besirovic, Zeyfiyanoglu (70. Bagkan), Eicker, Kampermann (70. Coulibaly)

Trainer: Frederik Ziburske

Tore:

0:1 Büscher (2.)

0:2 Kampermann (7.)

1:2 Shukhovtsev (22.)

2:2 Shukhovtsev (45.+1)

Schiedsrichter: Justin Andre Malzmüller

Am kommenden Spieltag reist D-H-O zum @SV Frauenberg, während der SSV Weilerswist beim @SSV Golbach antreten muss.