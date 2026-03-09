Derby ohne Sieger: TSV Stelingen holt Punkt in Garbsen

– Foto: Rocco Bartsch

Das Garbsener Derby zwischen dem TuS Garbsen und dem TSV Stelingen endete am 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover mit einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven und umkämpften Partie hatte der Gastgeber zunächst Vorteile, ehe Stelingen nach der Pause stärker wurde.

Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vor der Pause hatte Marvin Metzig in der 30. Minute. „Er steht frei vor dem Tor, doch der Torwart pariert stark“, sagte Bajrovic. Damit ging es mit dem 0:1 in die Halbzeit.

„Es war ein umkämpftes und intensives Derby mit leichten Vorteilen für den TuS in der ersten Halbzeit“, erklärte Stelingens Trainer Edis Bajrovic. Garbsen ging in der 17. Minute in Führung, als Bennet Busse einen Konter erfolgreich abschloss. „Wir geraten mit 0:1 in Rückstand, weil Garbsen einen guten Konter fährt und wir in dieser Situation nicht eng genug am Mann stehen“, so Bajrovic.

Garbsens Torwart verhindert Stelinger Sieg

Nach dem Seitenwechsel stellte Stelingen taktisch um und übernahm zunehmend die Kontrolle. Die Anpassungen zeigten Wirkung. In der 49. Minute gelang Jonathan Mai der Ausgleich zum 1:1.

„Besonders in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir unsere beste Phase“, erklärte Bajrovic. In dieser Zeit erspielte sich Stelingen mehrere Möglichkeiten zur Führung. Jonathan Mai traf mit einem Schuss die Unterkante der Latte, außerdem scheiterten Dustin Quast und Lukas Brinkmann jeweils am stark reagierenden Garbsener Torhüter.

„Der Torwart war insgesamt der überragende Spieler bei Garbsen“, sagte Bajrovic. Trotz der Chancen blieb es beim 1:1. „Es war ein typisches Derby: viel Kampf, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt, aber es blieb durchgehend fair. Insgesamt ist das Unentschieden ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können.“

Tabellenspitze

SV Ramlingen/Ehlershausen II – 46 Punkte SG 74 Hannover – 41 TSV Stelingen – 39 SpVgg Niedersachsen Döhren – 38

Der TSV Stelingen bleibt damit auf Rang drei und hält den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen.

TuS Garbsen – TSV Stelingen 1:1

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Tim Windhorn, Niklas Preuß, Bennet Busse (90. Steven Kolloch), Emmanuel Opoku Boamah (64. Jan Rohde), Felix Avila (80. Yunus Emre Kelleci), Felix Beiser, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Jonathan Mai, Andre Vogelsang (56. Justin Fehder), Richard Leimann, Jannis Bovenschen (66. Dennis Zabel), Per Stetzkowski, Dustin Quast, Lukas Brinkmann (82. Nino Melnjak), Marvin Metzig, Elias Göhr (73. Tjark Klimek) (84. Harun Aydemir) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 1:0 Bennet Busse (17.), 1:1 Jonathan Mai (49.)