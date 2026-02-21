Derby ohne Sieger: Dürener Duell endet 2:2

Das Dürener Stadtderby hielt, was es versprach – und endete mit einem 2:2 (2:0). Vor 458 Zuschauern erwischte der 1. FC Düren den besseren Start und führte zur Pause komfortabel, doch die Sportfreunde Düren zeigten nach dem Seitenwechsel Moral und verdienten sich einen Punkt. Das Hinspiel hatten die Sportfreunde noch spektakulär mit 4:3 für sich entschieden – diesmal gab es keinen Sieger.

Die Gastgeber legten früh vor. Bereits in der 8. Minute brachte Philipp Simon den FC mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde hielten dagegen, fanden aber zunächst kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive des Stadtrivalen – und einen starken Yannick Marko im Tor des FC.

Mit der eigenen Gesamtleistung zeigte sich der 31-Jährige dennoch nicht zufrieden. „Mit der Leistung können wir insgesamt nicht zufrieden sein“, erklärte Lausberg. Zwar hätten die Spieler „es versucht und gewollt“, doch man habe nicht viel von dem auf den Platz gebracht, „was uns sonst auszeichnet“.

Kurz vor der Pause erhöhte erneut Simon auf 2:0 (42.). Es war ein Spielstand, der dem Verlauf nur bedingt entsprach. FC-Trainer Luca Lausberg räumte später ein, dass die Führung vor allem auf Effizienz beruhte: „Die 2:0-Halbzeitführung war Ausdruck einer hohen Effektivität unsererseits und einer starken Leistung unseres Torwarts Yannick Marko.“

Sportfreunde kommen mit Wucht aus der Kabine

Direkt nach Wiederanpfiff meldeten sich die Gäste eindrucksvoll zurück. Hagen Blohm verkürzte nur eine Minute nach dem Seitenwechsel auf 2:1 (46.) und gab seiner Mannschaft damit sichtlich Auftrieb. Lausberg sprach von einem „frühen Gegentreffer nach Wiederanpfiff“, der die Sportfreunde „enorm beflügelt“ habe.

Das Derby gewann nun deutlich an Intensität. Beide Teams spielten mit offenem Visier, die Zweikämpfe wurden härter, das Tempo blieb hoch. In der 64. Minute folgte der Ausgleich – und was für einer: Tomoya Kitazawa traf sehenswert zum 2:2. Lausberg bezeichnete den Treffer als „absolutes Traumtor“.

Offenes Spiel bis zum Schluss

In der Schlussphase entwickelte sich eine packende Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Die Sportfreunde wirkten phasenweise näher am dritten Treffer. Marcel Demircan zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein absolut packendes Derby von beiden Mannschaften, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind.“

Der 37-Jährige betonte, dass genau dieses Gesicht seine Mannschaft zeigen wolle. Mit „etwas mehr Überzeugung in den entscheidenden Aktionen“ hätte man das Derby sogar gewinnen können, erklärte Demircan selbstbewusst.

Lausberg wiederum nahm den Punkt nüchtern mit. „Insgesamt hatten wir definitiv nicht mehr verdient am gestrigen Tage, deshalb nehmen wir den Punktgewinn so mit.“ Einen Vorwurf mache er seiner Mannschaft nicht, denn sie habe sich „mit allem, was sie hat, dagegen gestemmt“. Gerade in Spielen, „wo nicht allzu viel zusammenläuft“, sei das ein wichtiger Faktor.

Gerechtes Remis im Stadtduell

Unterm Strich blieb ein intensives, emotionales Stadtderby, das keinen Sieger fand. Der 1. FC Düren zeigte sich effizient, aber nicht dominant, während die Sportfreunde mit Moral und Spielfreude überzeugten.