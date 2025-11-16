Derby ohne Sieger

Ein wertvolles Remis erkämpfte man sich gegen die favorisierten Gäste. Zu den Verletzten Linda Koch, Laura Greiner und Anki Renner musste kurzfristig auch noch Christina Hofmann passen, so daß die 4er Kette neu formiert werden musste. Schon in der 2.Minute feuerte Diellza Shala einen Freistoß aufs Gästetor den Nadine Steiner gerade noch abwehren konnte. In der 10.Minute starke Parade von Hegnachs Laura Pawlowski bei einem platzierten Flachschuß von Maike Bendfeld. Dann eine Großchancen für Hegnach, nach Chipball von Silvana Arcangioli ging Eva Werner durch ihr Heber ging aber am Tor vorbei. Gute Gästechancen in der 32. doch Diellza Shala warf sich in den Schuß von Maja Zadro. Noch eine Chance für Franka Zimmerer, ihr Schuß ging knapp drüber. Nach Balleroberung schneller SVH Konter über Eva Werner die im 16er querlegt auf die heran sprintende Silvana Arcangioli die den Ball per Grätsche ins Tor zur 1:0 Führung schoß. Leider verletzte sich FSV Torspielerin Nadine Steiner beim Zusammenprall und musste ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit gelang Lisa Schade noch der 1:1 Ausgleich per unhaltbarem Flachschuß als man einmal nicht konsequent genug verteidigte. Auch nach der Pause die Gäste mit gefälligem Spiel abe rnur durch einen Schuß von Sibel Meyer richtig gefährlich. Hier zeichnete sich Laura Pawlowski erneut aus. Hegnach kam immer wieder zu guten Angriffen. So zwang Eva Werner FSV Torspielerin Giulia Titze zu einer Glanzparade. Pech hatte man daß ein Kopfball von Diellza Shala an die Latte klatschte. In der 82. legte sich Eva Werner per Kopf den Ball in den Lauf vor, ihren Lupfer lenkte Titze gerade noch an die Latte. Auch bei 2 Freistößen gelang den Gästen nichts mehr, so daß es beim Remis blieb. Ein Punkt der sich für Hegnach gut anfühlte aufgrund der Personalprobleme. Zudem bleibt man in der Hinrunde zuhause ohne Niederlage. Nächsten Samstag gastiert man beim Herbstmeister Karlsruher SC II.