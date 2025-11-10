Derby ohne Sieger

Im Lübecker Stadtduell trennten sich der FC Dornbreite und der SC Rapid mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beide Teams bleiben damit im Spitzenfeld der Landesliga Holstein.

Zum Rückrundenauftakt der Landesliga Holstein sahen die Zuschauer in Lübeck ein intensives Derby, das keinen Sieger fand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Pleurat Bajgora die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff in Führung (47.). Nur sechs Minuten später glich Rapids Tino Arp nach einer Offensivaktion zum 1:1-Endstand aus (53.).

Beide Mannschaften lieferten sich über die gesamte Spielzeit ein umkämpftes Duell mit hohem Tempo und starker Physis. Rapid erwischte den besseren Start und traf in der Anfangsphase die Latte, während Dornbreite in der Defensive stabil blieb und im zweiten Durchgang zunehmend die Initiative übernahm.

Trainer Sascha Strehlau zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Betrachtet man die gesamten 90 Minuten, dann war es ein Derby, das mit einem gerechten Unentschieden endete. Die Anfangsphase gehörte Rapid, doch wir haben defensiv sehr diszipliniert gearbeitet und bei einem Freistoß an die Latte auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Insgesamt war es ein Spiel, in dem beide Mannschaften den Lucky Punch suchten. Am Ende nehmen wir den Punkt mit und werden sehen, was er in der Endabrechnung wert ist.“

Dornbreite bleibt oben dran

In der Tabelle bleibt der FC Dornbreite Lübeck mit nun 29 Punkten aus 16 Spielen auf Rang vier und wahrt den Anschluss an die Spitzengruppe. Der SC Rapid Lübeck verteidigt mit 32 Punkten Platz zwei hinter dem weiterhin führenden VfB Lübeck II (37 Zähler). Das Stadtduell hat damit gezeigt, dass beide Lübecker Teams auch in der Rückrunde um die oberen Tabellenregionen mitspielen werden.

FC Dornbreite Lübeck – SC Rapid Lübeck 1:1

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Jannek Stöver (56. Marc Hinze), Marcel Nagel, Vincent Janelt, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Ben Komla Afelete Galley, Pleurat Bajgora (69. Gianluca Jay Messina), Volodymyr Pryiomov, Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk

SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Emmanuel Rivera, Mario Nagel, Leon Bilic, Tino Arp, Deyr Sefer (79. Arne Poley), Peywend Cabbar (66. Wahid El Gafsi), Maximilian Hamann, Lasse Meier, Marcel Stellbrinck, Amir Aboukassim - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic

Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (Lübeck)

Tore: 1:0 Pleurat Bajgora (47.), 1:1 Tino Arp (53.)