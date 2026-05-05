Derby ohne Biss: Erlau unterliegt Suhl

Die Gäste aus Suhl übernahmen zwar von Beginn an die Spielkontrolle, doch Erlau verteidigte kompakt und ließ zunächst nur wenig zu. Suhls Trainer Steffen Kolk hatte sein Team in einem 4-1-4-1-System ausgerichtet, um eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive zu schaffen. „Wir wollten an die Leistung aus dem Spiel gegen Siebleben anknüpfen und von Anfang an aggressiv in die Zweikämpfe gehen“, erklärte Kolk nach der Partie. Die Begegnung entwickelte sich allerdings nicht zu dem emotionalen Derby, das viele erwartet hatten. Sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen fehlte es an Intensität – über weite Strecken erinnerte das Spiel eher an einen ruhigen Sommerkick. Die erste nennenswerte Offensivaktion gehörte den Gästen, doch Erlau hielt zunächst dagegen und verteidigte aufmerksam. Offensiv gelang den Hausherren hingegen nur wenig. Gefährliche Vorstöße blieben die Ausnahme, klare Torchancen waren nicht zu verzeichnen. „Die Mannschaft hat sich bemüht, aber insgesamt hat uns die nötige Aggressivität gefehlt“, brachte Erlau-Trainer Stephan Beyhl die Problematik auf den Punkt. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich die spielerische Überlegenheit der Suhler dann auch im Ergebnis nieder. Nach einem Freistoß von Ibrahim El Hajj war es Willy Helm, der am langen Pfosten per Kopfballbogenlampe über Leicht zur Führung traf (30.). Kurz vor der Pause folgte der zweite Treffer: Nach einem Ballgewinn von Janek Kunze schaltete Suhl schnell um, bediente Willy Helm auf Rechtsaußen, der querlegte sodass Firas Alshuweesheen zum 0:2 vollendete (42.). Aus Erlauer Sicht blieb dabei ein fader Beigeschmack, da in dieser Szene eine mögliche Abseitsstellung im Raum stand. Zur Halbzeit fiel das Fazit aus Sicht der Gäste entsprechend selbstbewusst aus. „Erlau hatte vor der Pause kaum eine echte Torchance. Mit etwas mehr Konsequenz hätten wir sogar höher führen können. Die Standardsituationen des Gegners waren zwar nicht ungefährlich, aber insgesamt waren das eher Halbchancen“, so Kolk.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Erlau dann seine beste Phase. Mit mehr Ballbesitz und größerem Engagement gelang es den Gastgebern, das Spiel zeitweise offener zu gestalten und den Druck auf das Suhler Tor zu erhöhen. Vor allem bei ruhenden Bällen wurde es einige Male gefährlich, unter anderem als Philipp Heidmüller im Zentrum zum Abschluss kam. Der Anschlusstreffer blieb jedoch aus. Diese Phase hätte durchaus eine Wendung im Spiel einleiten können, doch stattdessen verpasste Suhl zunächst die Vorentscheidung, als Chris Fritz der Ball im ersten Kontakt zu weit vom Fuß stand und Gerhard Leicht so die Situation bereinigen konnte (65.). Wenige Minuten später fiel dann aber doch die Entscheidung: Ein langer Ball von El Hajj fand erneut Willy Helm, der sich durchsetzte und zum 0:3 ins lange Eck einschob (72.). Spätestens mit diesem Treffer war die Partie entschieden. „Nach dem dritten Gegentor hat man gemerkt, dass bei einigen Spielern die Köpfe runtergingen. Wir hatten uns für dieses Derby natürlich deutlich mehr vorgenommen“, resümierte Beyhl. In der Schlussphase hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können, doch eine weitere gute Gelegenheit - Firas Alshuweesheen machte nach Vorarbeit von Fritz einen Haken zu viel - ließ Suhl ungenutzt. So blieb es beim 0:3, das die Kräfteverhältnisse an diesem Tag widerspiegelt: Erlau hielt phasenweise gut dagegen, konnte die spielerische Überlegenheit der Gäste jedoch nicht dauerhaft kompensieren. Suhls Trainer Kolk zog ein entsprechend klares Fazit: „Der Sieg ist absolut verdient. Wir wurden heute nicht übermäßig gefordert – eine durchschnittliche Leistung hat ausgereicht.“ Für Erlau hingegen bleibt die Erkenntnis, dass in künftigen Spielen vor allem in Sachen Zweikampfführung und Offensivpräsenz eine Steigerung notwendig ist.