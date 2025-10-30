Derby oder doch nur ein Nachbarschaftsduell?

Wir haben euch gefragt, ohne Gewähr, aber mit viel Gefühl!

Wenn heute der SV Langen den VfL Emslage empfängt, ist eines schon vor dem Anpfiff sicher: Es wird eng, emotional und laut. Beide Vereine kennen sich seit Jahren, die Spieler sind sich nicht nur in der Jugend begegnet - man grüßt sich, man frotzelt, man will gewinnen. Doch ist das schon ein Derby?

Und doch: Von einer echten Rivalität im klassischen Sinne zu sprechen, wäre vielleicht etwas zu viel. Die Vereine trafen in den vergangenen Jahrzehnten nur unregelmäßig aufeinander, von hitzigen Duellen mit legendärem Derbycharakter ist wenig überliefert. Während man anderswo von Tradition, Historie und „ewigen Duellen“ spricht, ist hier eher Nachbarschaftscharme als jahrzehntelanger Hass im Spiel.

Geografisch spricht vieles dafür. Nur rund zwölf Kilometer trennen Emslage und Langen, beide Orte liegen mitten im Emsland, tief verwurzelt im gleichen Fußballkreis. Viele Fans müssen am Spieltag nicht einmal die Tanknadel bewegen, um dabei zu sein. Auch auf dem Platz ist klar: Hier will keiner dem anderen etwas schenken.

Dazu kommt: Die Beziehungen zwischen den Spielern sind oft freundschaftlich. Einige haben schon gemeinsam in Auswahlteams oder in der Jugend gekickt, andere sind beruflich Kollegen oder Nachbarn. Auf dem Platz wird zwar mit vollem Einsatz gespielt, aber mit gegenseitigem Respekt. Ein giftiges Derby sieht anders aus.

Und trotzdem: Wenn der Anpfiff ertönt, die Zuschauer dicht an der Seitenlinie stehen und jeder Zweikampf bejubelt oder beklatscht wird, dann liegt etwas in der Luft, das man schwer beschreiben kann. Vielleicht ist es doch dieses besondere Kribbeln, das den Begriff Derby erst lebendig macht.

Also ist SV Langen gegen VfL Emslage nun ein Derby?

Oder einfach nur ein intensives Duell zweier emsländischer Nachbarn mit viel Leidenschaft, aber wenig historischer Rivalität?

Am Ende darf das jeder für sich selbst entscheiden.

