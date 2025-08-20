Derby-Niederlage und Mockschan-Abgang

Die Fußballer des VfB 03 Hilden starten mit einer englischen Woche in die Saison, die genügend Emotionen für die gesamte Hinrunde in der Oberliga parat hält. „Die Gefühlslage ist gemischt“, erklärt der erfahrene Pascal Weber. Schon der Auftakt im Niederrheinpokal bot eine gewisse Brisanz.

Immerhin traten die Hildener Fußballer beim Bezirksligisten DJK Sparta Bilk an – dorthin zog es in den letzten beiden Spielzeiten viele Kicker, die zuvor zum größten Teil schon sehr lange das Trikot des VfB 03 trugen. Acht Akteure standen letztlich im Kader der Gastgeber für die erste Runde. Und die zeigten sich mit ihrem neuen Team von ihrer besten Seite. „Wir haben uns in diesem Spiel nicht mit Ruhm bekleckert und waren sehr unzufrieden mit der Leistung“, bekennt Weber. Die jeweiligen Führungstreffer von Calvin Mockschan zum 1:0 und 2:1 reichten nicht, um die Hildener früh auf die sichere Seite zu bringen. Vielmehr drohte nach dem Ausgleich zum 2:2 (71.) per Elfmeter sogar die Verlängerung. „Sparta hat gut gegen uns verteidigt – da fiel uns nicht viel ein“, analysiert Weber. Letztlich verhinderte Mohamed Cissé mit seinem späten Siegtor zum 3:2 das Nachsitzen der Hildener.

Fast zwangsläufig nahm die Partie nach dem 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit den von den Düsseldorfer Verantwortlichen erhofften Verlauf. Denn der Zweitligist trat mit dem Ballast von zwei Niederlagen in Folge zum Saisonauftakt an. Derweil wechselte der VfB 03 munter durch, um die körperliche Belastung auf möglichst viele Schultern zu verteilen.

Mehr Freude macht Pascal Weber der Rückblick auf das Testspiel gegen die Fortuna Düsseldorf. „Für viele von uns war es das Highlight, und wir haben uns gut verkauft“, stellt er fest und ergänzt: „Wir haben es umgekehrt und diesmal der Fortuna das Leben schwer gemacht durch unser tiefes Stehen und die gefährlichen Konter.“ Letztlich mündete die Vorstellung vor rund 2000 Zuschauer auf dem Naturrasen am Bandsbusch jedoch in einer 0:6-Abfuhr, bei der einige defensive Schwächen der Hildenerein besseres Ergebnis verhinderten. So fielen die beiden ersten Treffer der Fortuna erst kurz vor der Pause, als sich die Gastgeber, die sich zuvor in der Abwehr den Düsseldorfern, so Fortuna-Chefcoach Daniel Thioune, als „schwarze Wand“ präsentierten, plötzlich Unaufmerksamkeiten leisteten und dadurch zu weit weg von ihren Gegenspielern standen.

Vier Tage später folgte der Start in die Oberliga. Und mit Ratingen 04/19 kam ein Gegner der Extraklasse, der auch in dieser Saison mit neuem Trainer wieder ambitionierte Ziele verfolgt. Gleichwohl fanden nach den 2000 Zuschauern am Mittwoch diesmal nur rund 300 Fans den Weg auf die Anlage an der Hoffeldstraße. Für Derby-Verhältnisse eine eher magere Kulisse. Dem Eifer der Kontrahenten tat das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Sie lieferten sich einen Schlagabtausch, der die Besucher einfach nur staunen ließ. Sieben Tore in den ersten 45 Minuten und eine Begegnung auf Augenhöhe – selbst auf Oberliga-Niveau hat das Seltenheitswert. Letztlich mündete das Duell in einer aus Hildener Sicht bitteren 4:5-Niederlage.

„Nach jedem Gegentor habe ich gehofft, dass wir uns wieder herankämpfen“, erzählt Pascal Weber und übt zugleich Kritik: „Unsere Defensivleistung war sehr, sehr enttäuschend. Häufig waren wir in Überzahl, haben aber nicht gut verteidigt. Die Ratinger verfügen aber auch über individuelle Qualität. Für die Zuschauer war es auf jeden Fall ein schönes Spiel.“ Der erfahrene VfB 03-Stürmer hebt dann mit einem verschmitzten Lächeln auch das Positive hervor: „Gegen einen starken Gegner haben wir vier Tore geschossen.“ Gleichwohl gesteht der 35-Jährige: „Ich bin einigermaßen entspannt. Wir haben ja nur ein Spiel verloren und noch 33 vor uns und Zeit, das aufzuarbeiten. Lieber am Anfang einen so heißen Tanz als später. Vor zehn Jahren hätte ich mich aber wahrscheinlich noch gewaltig aufgeregt.“ Auch das Ende der Siegesserie im zehnten Aufeinandertreffen der Lokalrivalen nimmt er gelassen: „Es ist mit Damian Apfeld ja diesmal ein neuer Trainer, der einen ganz anderen Fußball spielt.“

Verbesserungspotential sieht Weber vor allem in der Abwehr. „Der absolute Willen zu verteidigen ist noch nicht über 90 Minuten in jedem Kopf drin. Man sagt ja nicht umsonst, dass wir ein ekliger Gegner sind. Das hat uns stark gemacht und wird auch viel vorgelebt durch Fabian zur Linden, der momentan fehlt.“ Während der etatmäßige Kapitän noch im Urlaub weilt und wohl im September wieder ins Team zurückkehrt, steht ein anderer Akteur seit Freitagabend nicht mehr im Hildener Kader.

Mockschan nach Velbert

„Wir haben den Vertrag mit Calvin Mockschan aufgelöst“, bestätigte VfB-Vorsitzender Maximilan Kulesza in der Pressekonferenz nach dem Derby das Gerücht, das längst auf den Rängen die Runde machte. Mockschan, der in den vergangenen Wochen mehrfach betonte, seinen Vertrag beim VfB 03 erfüllen zu wollen, konnte nun doch nicht der Verlockung widerstehen, sich sofort einem Regionalligisten anzuschließen. Der Weg führt zum Aufsteiger SSVg Velbert, der sich nach vier Meisterschaftsbegegnungen mit lediglich zwei Punkten am Tabellenende wiederfindet. Sportlich ein Verlust für die Hildener, denn Mockschan absolvierte in der letzten Saison 32 Oberliga-Partien, erzielte dabei 14 Tore und kam auf zwölf Assists.