Derby-Niederlage trotz Aufholjagd: Vacha II unterliegt in Tiefenort

In einer intensiven Kreisliga-Partie musste sich der VfB 1919 Vacha II im prestigeträchtigen Derby gegen Kali Werra Tiefenort mit 1:2 geschlagen geben. Vor einer starken Kulisse im Kaffeetälchen zeigten beide Teams von Beginn an die nötige Derby-Härte und Leidenschaft.

Die Gastgeber aus Tiefenort starteten wacher und belohnten sich früh mit der Führung, gegen die der Vachaer Schlussmann machtlos war. Vacha brauchte eine halbe Stunde, um die defensive Stabilität zu finden, kam dann aber kurz vor dem Pausenpfiff zu gefährlichen Abschlüssen, die jedoch ungenutzt blieben.