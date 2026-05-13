Derby-Niederlage trotz Aufholjagd: Vacha II unterliegt in Tiefenort

In einer intensiven Kreisliga-Partie musste sich der VfB 1919 Vacha II im prestigeträchtigen Derby gegen Kali Werra Tiefenort mit 1:2 geschlagen geben. Vor einer starken Kulisse im Kaffeetälchen zeigten beide Teams von Beginn an die nötige Derby-Härte und Leidenschaft.
Die Gastgeber aus Tiefenort starteten wacher und belohnten sich früh mit der Führung, gegen die der Vachaer Schlussmann machtlos war. Vacha brauchte eine halbe Stunde, um die defensive Stabilität zu finden, kam dann aber kurz vor dem Pausenpfiff zu gefährlichen Abschlüssen, die jedoch ungenutzt blieben.
Ein denkbar ungünstiger Start in den zweiten Durchgang führte zum 2:0 für die Hausherren. Doch die Gäste aus Vacha gaben sich nicht auf und erkämpften sich zunehmend Feldvorteile. Der Anschlusstreffer durch Marlon Teichmüller in der 72. Minute, der den Ball sehenswert im langen Eck unterbrachte, läutete eine spannende Schlussphase ein. In einem nun völlig offenen Schlagabtausch drängte Vacha auf den Punktgewinn, während Tiefenort gefährliche Konter setzte. Am Ende blieb es beim knappen 2:1-Erfolg für die Gastgeber.
Ein leistungsgerechter, wenn auch aus Sicht der Gäste unglücklicher Ausgang eines fairen Derbys. Vacha II zeigte Moral, belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit jedoch nicht mit Zählbarem.