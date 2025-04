Derby-Niederlage in Oberkochen!

Beim Derby in Oberkochen wurde unsere „Zweite“ eiskalt erwischt. Bereits gegen Ende der ersten Spielminute ließ man einen Schuss aus rund 25 Metern zu, der an die Unterkante der Latte knallte und im Nachschuss von Djuric verwandelt wurde. Zwar war man in der Folge die klar bessere Mannschaft, dennoch endeten die meisten Angriffe am gegnerischen Strafraum. Eibergers Kopfball nach rund 20 Minuten hätte der Ausgleich sein können, doch der Ball ging über das Tor. Vor der Halbzeit nahm der Druck weiter zu und man erzielte dann sogar den Ausgleich. Schiedsrichter Cayli erkannte das Tor von Eiberger aufgrund von knapper Abseitsstellung ab. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Unsere Mannschaft war um den Ausgleich bemüht, es fehlten ein Stück weit aber auch die Mittel, um die insgesamt sicher stehende Defensive der Hausherren zu überwinden. Die verletzungsbedingten Wechsel von Albayrak und Eiberger taten danach ihr Übriges und mit der ersten Chance in Durchgang zwei erzielte die SGM das vorentscheidende 2:0. Zwar versuchte man in der letzten halben Stunde weiter, das Spiel noch zu drehen, doch mit dem 3:0 in der 72.Minute war das Spiel endgültig durch. Am Ende eine Niederlage, die aufgrund der insgesamt nicht zwingenden Spielweise und den für den Gegner relativ leicht zu erzielenden Tore nicht unverdient war.