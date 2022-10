Derby-Niederlage bringt Koschinat in Bedrängnis 1.FC Saarbrücken: Treueschwur auf dem Prüfstein

Die Stimmung beim 1. FC Saarbrücken und seinen 3.000 in Manmheim vertretenen Anhängern scheint nach der 0:1 (0:1)-Niederlage als Gast des SVW Mannheim zu kippen. Erstmals waren nach dem Spiel deutliche "Uwe raus"-Rufe zu hören. Für die Waldhöfer hieß es nach der derben Auswärtspleite in Osnabrück Wiedergutmachung zu betreiben – im Derby gegen den 1.FC Saarbrücken wollte der SVW ein anderes Gesicht zeigen und die wichtigen drei Punkte im Prestigeduell zuhause behalten. Das sollte den Blau-Schwarzen auch gelingen. Mit einem 1:0 (1:0) bezwang man den Rivalen aus dem Saarland und zog am FCS vorbei.

Im Vergleich zur letzten Partie wechselte Christian Neidhart, der Trainer des SVW Mannheim, sein Personal gegenüber der 0:5-Niederlage beim VfL Osnabrück auf gleich mehreren Positionen. Gerrit Gohlke kehrte für den gesperrten Julian Riedel zurück in die Startelf, im Mittelfeld durften Berkan Taz und Fridolin Wagner für Marc Schnatterer und Dominik Kother auflaufen. Im Sturm sollte Daniel Keita-Ruel gemeinsam mit Dominik Martinovic für Gefahr sorgen.

Bei den Gästen, die sich zuletzt vom SC Freiburg II 2:2 trennten, ersetzte Dave Gnaase den Mannschafskapitän Manuel Zeit, der auf der Bank Platz nahm und auch nicht eingewechselt wurde. .

Die Anfangsphase verlief ziemlich zäh und war vor allem von Fouls geprägt. Zwar machte der SVW durchaus mehr Druck, allerdings agierten auch die Buwe nicht zwingend genug, weshalb es erst Marcel Seegert war, der in der 18. Spielminute den ersten Abschluss der Partie verzeichnete – dieser landete allerdings deutlich über dem Tor der Gäste. Acht Minuten später versuchte es Bentley Baxter Bahn aus der Distanz, aber auch sein Schuss landete über dem Kasten, sodass Daniel Batz nicht eingreifen musste. In der 27. Spielminute kam dann auch der FCS zu seiner ersten Möglichkeit, ein unplatzierter Flachschuss stellte Morten Behrens im Tor der Buwe allerdings vor keine Probleme. Die Blau-Schwarzen gaben weiterhin alles, um Akzente nach vorne zu setzen, was in der 33. Spielminute endlich belohnt werden sollte. Nachdem man im Mittelfeld den Ball erobern konnte, steckte Bentley Baxter Bahn den Ball auf den startenden Dominik Martinovic durch. Der Torjäger blieb freistehend vor Kepper Batz eiskalt und verwandelte zum viel umjubelten Derby-Treffer ins linke untere Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff hieß es dann noch einmal aufatmen – ein Freistoß der Gäste aus halbrechter Position landete perfekt bei Angreifer Marvin Cuni, der per Flugkopfball aber zum Glück nur an den Pfosten traf. So blieb es bei der wichtigen Führung zur Pause für die Buwe – ohnehin war es das erste Mal in dieser Saison, dass der SVW mit einer Führung in die Halbzeit ging.

Auch in der zweiten Hälfte wollten die Buwe weiter nach vorne spielen, in der 50. Spielminute bekam Daniel Keita-Ruel aber nicht genügend Druck hinter einen Kopfball. Dennoch war der Waldhof am Drücker und ließ kaum etwas von den Saarbrückern zu. In der 69. Spielminute war es dann Stefano Russo, der in den Strafraum des FCS einlief und auf Dominik Martinovic ablegte – dessen flacher Abschluss landete aber neben dem linken Pfosten. In der Folge zogen sich die Blau-Schwarzen etwas zurück, ließen den Saarbrückern etwas mehr Platz und versuchten durch Konter gezielte Nadelstiche zu setzen. Zwar gelang vorne nichts mehr, allerdings stand man auch hinten weitgehend sicher. In der 87. Spielminute durfte sich Morten Behrens dann noch einmal feiern lassen – der Keeper unsere Buwe parierte nach einer Hereingabe der Saarbrücker im letzten Moment auf der Linie und hielt so den Sieg des SVW fest.

Gäste-Trainer Uwe Koschinat sagte nach dem Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit von der Organisation und dem Defensivverhalten ein gutes Spiel gemacht, haben aber nach vorne Schwächen gezeigt und konnten so fast nie hinter die letzte Kette der Mannheimer kommen. Die Ordnung war da, aber die Struktur zum Aufbau gefährlicher Angriffe fehlte. Wir konnten keinen Druck aufbauen und kamen nie in ihren Rücken. Sie haben aggressiv verteidigt. Deshalb hatten wir wenige Ballstafetten. So kamen sie zum Konter, was zum Tor führte. Vor der Pause hatten wir zwei Chancen, das ist für dieses Niveau zu wenig. Deshalb war die Führung verdient. Sie haben dann hohes Pressing gespielt, Wir haben am Ende nochmal alles versucht. Wir haben jetzt erst mal den Anschluss nach oben verpasst. Wir sind über diese Derby-Niederlage enttäuscht.

Christian Neidhart vom SVW sagte: "Wir hatten ein gutes Anlaufverhalten und kamen so auch vor dem Tor an den Ball. Wir hatten die Idee, auf der Halbspur präsenter zu sein und haben dann unser 4 - 3 - 3 - System etwas geändert, was erfolgreich war. Wir haben das dann auch durchgezogen. Wir haben dann auch die Mentalität von den Rängen in unser Spiel übertragen können, das hat geholfen. Wir haben insgesamt wenig zugelassen. Standards haben wir gut verteidigt. Es war nach der Osnabrück-Pleite eine unruhige Woche hier, die wir gut abgeschlossen haben. Wir wollten Keita-Ruel ganz vorne und Dominik Martinovic etwas dahinter haben, das hat gut funktioniert, kann sein, dass wir das jetzt erst mal beibehalten".

Letztendlich ging der Gastgeber dann auch als verdienter Derbysieger vom Platz. In der Tabelle befinden sich die Mannheimer nun auf dem fünften Tabellenplatz. Allerdings spielen der SC Freiburg II (ein Punkt zurück, am Sonntag gegen Rot-Weiß Essen) und Dynamo Dresden (zwei Punkte zurück, am Sonntag gegen den VfL Osnabrück) noch. Saarbrücken ist Siebter, kann aber noch hinter das punktgleiche Dresden zurückfallen.

Nächsten Samstag geht es dann um 14 Uhr zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg II. Der 1. FC Saarbrücken empfängt zur gleichen Zeit den FSV Zwickau. Zuvor treten die Malstatter am Mittwoch um 16.30 Uhr im Saarlandpokal beim Verbandsligisten FC Noswendel Wadern an.