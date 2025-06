Derby-Niederlage auf der Lengg

Trotz zuletzt enttäuschender Resultate war die Vorfreude auf das traditionsreiche Duell gegen den FC Seefeld gross. Die Bilanz der vergangenen Aufeinandertreffen sprach klar für den FC Neumünster: Unvergessen bleibt der spektakuläre 6:5-Erfolg in der Aufstiegssaison oder der Last-Minute-Sieg zum 2:1 im letzten Jahr. Mit diesem Wissen um die Derby-Gesetze und viel Kampfgeist startete der FCN selbstbewusst in die Partie. Die Anfangsphase gestaltete man mehrheitlich souverän, auch die neu formierte Defensive agierte weitgehend stabil und liess nur wenige klare Chancen zu. Nach dem Seitenwechsel musste man jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Ein Sonntagsschuss der Gastgeber bedeutete das 1:0 in der 49. Minute. In der Folge machte sich die angespannte Personalsituation beim FCN bemerkbar – verletzungsbedingt fehlten die Optionen, um nochmals entscheidend nachzulegen. So fiel in der 68. Minute das 2:0, dem schliesslich zwei weitere Treffer folgten. Das Endresultat von 4:0 spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider – aus Sicht der Gäste fiel es deutlich zu hoch aus. Zwar zeigte die Mannschaft im Vergleich zu den vorherigen Spielen eine Leistungssteigerung, doch gefährliche Torchancen blieben erneut Mangelware.