Derby-Niederlage

Am Sonntag ging es für uns nach Stotzheim zum Erzrivalen SC Wißkirchen. So hatten wir im Pokal nach 120 Minuten das Spiel für uns entscheiden können, sollten diesmal die Vorzeichen sehr schlecht stehen. So fielen Sonntag fürs Derby Roth, Rückert, M.Kaiser, Heuser, Hasanovic, Schleicher und de Vries aus. Dafür kamen Pacarada, Elmer und Spielertrainer Sebastian Kaiser zurück, der vor gut 11 Monaten es letzte Mal in der Startelf stand.

Von Anfang an bildetet sich ein ausgeglichen des Duell. Wißkirchen hatte nach guten 10 Minuten die erste Riesenchance. Ben Decker lief nach Steilpass allein auf das Frauenberger Tor zu. Decker wollte Arndt umkurven, dieser blieb aber lange stehen und hat den Ball abgefangen. Im Gegenzug trafen wir mit dem ersten Standard direkt ins Tor. Nach Halbfeldflanke von Meier und einem verunglücktem Befreiungsschlag stand Kaiser gut 7 Meter vorm Tor gold richtig und schob den Ball ins linke Eck. In Minute 19. war es wiederum Wißkirchen, die mit einem direkt verwandeltem Freistoß aus 18 Metern zum Ausgleich trafen. Das Spiel wurde in dieser Zeit etwas unruhiger, ohne dabei ein wirkliches Highlight zu haben. So war es wieder Basti Kaiser der nach Freistoß von Meier in Minute 25 zum 2:1 mit dem Kopf traf. 4 Minuten vor der Halbzeit machte Kaiser mit seinem 47er Blatt das 3:1.