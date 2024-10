Derby mit Zündstoff: Banner der Bayern-Fans bleibt gegen Türkgücü Nebensache

Das 1:1 (1:0) im Stadt-Derby in der Regionalliga zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II lieferte wieder einmal Zündstoff. In der Partie vor knapp 400 Zuschauern im Grünwalder Stadion sorgte wie bereits vor knapp zwei Jahren beim abgebrochenen Spiel in Heimstetten ein Banner der Bayern-Fans für Unmut bei Türkgücü.