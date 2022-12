Auf den Lohausener SV wartet am Wochenende ein ganz besonderes Spiel. – Foto: Frank Vieten

Derby mit Torflut-Garantie In den Partien zwischen dem Lohausener SV und dem TV Kalkum-Wittlaer ging es oft turbulent zu.

Es ist nun rund fünfeinhalb Monate her, dass der Lohausener SV Nachbarschaftshilfe der besonderen Art lieferte. Am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 legte sich die Mannschaft von Torsten Schedler noch einmal mächtig ins Zeug, obwohl es für sie sportlich in der Bezirksliga um nichts mehr ging. Mit dem 4:2-Sieg über den DSC 99 besiegelte der LSV nicht nur den Abstieg des DSC in die Kreisliga A. Zugleich half Lohausen damit in gewisser Weise auch dem Lokalrivalen aus Wittlaer, der sich so am letzten Spieltag im Fernduell mit Ratingen II und dem DSC sogar eine Niederlage hätte erlauben können, um die Klasse zu halten. Letztlich zitterte sich der TV Kalkum-Wittlaer mit einem 2:2 gegen die DJK Neuss-Gnadental damals aus eigener Kraft zum Klassenerhalt.

Dennoch ist Torsten Schedler überzeugt davon, dass der eigene Einsatz von damals noch heute in den Köpfen des Nachbarn verankert ist. „Ich glaube schon, dass man uns das noch heute hoch anrechnet“, so der LSV-Coach, für den das Verhältnis der Klubs untereinander ohnehin intakt ist. „Wir respektieren uns gegenseitig und können uns nach den Spielen immer noch gegenseitig in die Augen schauen. So muss es auch sein“, erklärt Schedler.