Derby mit Titelchance: Emsbüren fordert Spitzenreiter Spelle

– Foto: René Diebel

Zweiter gegen Erster: In Emsbüren steigt ein intensives Derby mit großer Bedeutung für den Titelkampf. Die Gastgeber wollen den Abstand verkürzen, Spelle kann eine Vorentscheidung erzwingen.

Wenn der SV Concordia Emsbüren am Sonntag den SC Spelle-Venhaus empfängt, steht weit mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel auf dem Programm. Im direkten Duell zwischen Tabellenzweitem und Spitzenreiter geht es um die mögliche Vorentscheidung im Meisterrennen der Frauen-Landesliga Weser-Ems.

Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt bringt die Ausgangslage klar auf den Punkt: „Am Sonntag kommt mit Spelle der ungeschlagene Tabellenführer zu uns nach Emsbüren. Die Ausgangslage ist klar: Sollte Spelle gewinnen, ist die Meisterschaft entschieden. Gewinnen wir, sind wir wieder auf zwei Punkte dran.“

Entsprechend groß ist die Erwartung an die Partie, die auch als Derby zusätzliche Brisanz erhält. „Ich erwarte ein intensives Derby, in dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden“, so Gebhardt. Um gegen den souveränen Tabellenführer bestehen zu können, fordert er von seinem Team höchste Einsatzbereitschaft: „Wir müssen hochkonzentriert in die Partie gehen und den einen oder anderen Meter mehr laufen als der Gegner.“

Die Vorbereitung auf das Topspiel verlief aus Sicht des Trainers vielversprechend. „Die Mädels sind echt heiß auf das Spiel und genau so haben sie diese Woche trainiert“, erklärte Gebhardt.

Mit fünf Punkten Rückstand auf Spelle bietet sich Emsbüren die Chance, das Titelrennen noch einmal spannend zu machen. Gleichzeitig könnte der Tabellenführer mit einem Auswärtssieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Alles ist angerichtet für ein intensives Duell zweier Topteams.